20 figuras que Costa Rica lloró y recordó durante el 2022

Gol a gol, el delantero Javier Astúa Araya se ganó el cariño de múltiples aficiones. Falleció cuando el 2022 apenas iba por su cuarto día y su vida fue recordada con admiración y momentos inolvidables. El dueño de Tapias Astúa, su trabajo en los últimos tiempos, fue hospitalizado, primero en San Rafael de Alajuela y luego en el Hospital México, a causa de un derrame pericárdico (exceso de líquido en la estructura en forma de saco alrededor del corazón).

El exdelantero Javier Astúa falleció a los 53 años. Foto: Tomada de Facebook.

Fallece Javier Astúa, exgoleador de Alajuelense y Puntarenas

Aquel hombre que le dio glorias al Municipal Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense como goleador, también jugó para el Club Sport Herediano, San Carlos y Carmelita en el país y para el Palestino de Chile y el Morelia de México en el extranjero.

Además, Costa Rica lo celebró como artillero de la Selección Nacional de Fútbol en 13 partidos, pues entre 1992 y 1994 anotó 7 goles con la Tricolor.

Nelson Brenes, locutor Copiado!

15 de abril de 1936-12 de febrero del 2022

Su voz es legendaria: recreó dramas, dejó relatos memorables, se irguió como un emblema de cómo presentar a los grandes clásicos de la música de todos los tiempos y cantó óperas y goles. En febrero, la muerte acalló al experimentado y culto locutor nacional Nelson Brenes.

El locutor Nelson Brenes fue un apasionado de la radio y un hombre culto. (Facebook Nelson Brenes)

Fue un apasionado de la radio que logró trabajar para la BBC de Londres desde 1964 hasta 1978. Fuera de nuestras fronteras, su voz se hizo memorable cuando narró para América Latina el Campeonato Mundial de Fútbol de 1966, que se disputó en Inglaterra.

Murió Nelson Brenes, el maestro de la radio costarricense que trabajó en la BBC

Aquel cartaginés que comenzó su carrera en los radioteatros y radionovelas se hizo escuchar en radioemisoras como Almatica, La Voz de la Víctor, Titania, Nacional, Columbia, Monumental, dirigió el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) y Radio Nacional, fundó Noticieros Columbia en Costa Rica y fue productor en Radio Universidad. Además, fue periodista y locutor de La Voz de América en Washington.

Fue un gran conversador y un hombre con gran sensibilidad artística, quien, incluso, cantó ópera y grabó audiolibros.

Sherman Thomas Jackson, químico, profesor y político Copiado!

24 de enero de 1939-22 de febrero del 2022

Un ilustre universitario y un referente para la comunidad afrocostarricense, así se recuerda al excatedrático, profesor emérito y excandidato presidencial Sherman Thomas Jackson.

Sherman Thomas Jackson fue químico, político, y profesor con una activa participación en la vida universitaria. Foto: Archivo LN.

Tuvo una larga y fructífera carrera académica y científica en la Universidad de Costa Rica. Fue profesor, investigador, catedrático, Decano de la Facultad de Ciencias y Letras, Vicedecano, director de la Escuela de Química, miembro del Consejo Universitario en dos ocasiones y candidato a la Rectoría en 1981.

También fue director y profesor del Departamento de Química de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dio clases en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y fungió como Vicerrector Académico en la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica.

Sherman Thomas Jackson, excatedrático y excandidato presidencial, fallece a los 83 años

Pasó de la política universitaria a la nacional cuando se postuló como candidato a Presidente de la República con el Partido Renovación Costarricense durante las elecciones de 1998.

Estrella Cartín de Guier, filóloga y directora de la Academia Costarricense de la Lengua Copiado!

10 de mayo de 1929-25 de febrero del 2022

Tanto cariño cosechó durante su vida que todos la llamaban Estrellita Cartín de Guier, una mujer tenaz, apasionada por el español y una maestra inclaudicable.

Estrella Cartín de Guier fue presidenta de la Academia Costarricense de la Lengua. Aquí una foto cuando la especialista en experta en filología románica cumplió 90 años. (Alejandro Gamboa Madrigal)

En 1997 fue elegida para ocupar el sillón Q de la Academia Costarricense de la Lengua. Se convirtió en la primera mujer en presidir esta corporación fundada en 1923; estuvo en el cargo entre el 2009 y el 2017; después fue su presidenta honoraria.

Larga vida a la maestra Estrella Cartín

Esa mujer, elogiada por sus don de gentes, se graduó como licenciada en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica y continuó sus estudios en la universidades de San Marcos en Florencia, la Sorbona en París y la Complutense en Madrid. Fue una profesora admirada a quien enseñar le daba enorme alegría; la docencia la ejerció en el Colegio de Nuestra Señora de Sion y en la Universidad de Costa Rica.

Aristides Guzmán, lutier Copiado!

16 de marzo de 1932-24 de febrero del 2022

A los 14 años, barrer en la fábrica de guitarras de su tío Emanuel Mora le abrió las puertas del trabajo de su vida a Aristides Guzmán. Gracias a ese golpe de suerte, producto de la necesidad de trabajar, le dedicó 75 años de su vida a la construcción del popular instrumento musical de seis cuerdas.

Un retrato del 2017 de don Aristides Guzmán, quien fabricó guitarras durante toda vida. (JOHN DURAN)

Tal y como lo prometió tantas veces, laboró en este oficio hasta que le dieron las fuerzas. Este hombre nacido en Santa Marta de Puriscal murió la noche de un jueves de febrero, a los 89 años, luego de consolidarse como uno de los mejores creadores de guitarras del país.

Guitarras Aristides Guzmán: el trayecto de un lutier septuagenario

En aquella fábrica de Mora comenzó a experimentar con la madera y vendió la primera guitarra. Allí, nació el lutier.

Posteriormente, junto a su hermano Miguel, abrieron en 1948 Guitarras Guzmán Hermanos. En 1970, don Aristides se aventuró a hacer su camino solo y abrió la empresa Guitarras Aristides Guzmán Mora.

Falleció Aristides Guzmán, pionero de la fabricación de guitarras

El lutier se hizo un lugar. Luego de ofrecer sus guitarras, ya los músicos buscaban sus trabajos. Él, a quien le gustó la música desde niño y tocaba la guitarra, vivió satisfecho de lo que tuvo e hizo.

Liliana Salas Salazar, diputada del PUSC entre 2002 y 2006 Copiado!

19 de marzo de 1964- 25 de febrero del 2022

Considerada como “una guerrera” y una lideresa en su comunidad, la ramonense Liliana Salas Salazar, diputada del Partido Unidad Social Cristiana entre 2002 y 2006, falleció el 25 de febrero luego de un largo padecimiento a causa de una enfermedad terminal.

Liliana Salas fue jefa de fracción del PUSC en el 2005. Foto: Archivo LN.

Con el fin de cuidar de su salud, la exlegisladora tuvo que alejarse de la política en los últimos años.

Durante su paso como legisladora durante la administración de Abel Pacheco, Salas intentó en el 2005 que el acuerdo comercial con Estados Unidos se comenzara a discutir en la Asamblea, aunque Pacheco había decidido enviarlo allí hasta que se aprobara una propuesta de reforma fiscal.

Fallece Liliana Salas a los 57 años, exdiputada del PUSC

Además, Salas intentó regresar a la Asamblea en una nueva elección, mas los electores no la favorecieron.

Jaime Daremblum, abogado y politólogo Copiado!

11 de octubre de 1940- 26 de febrero del 2022

Costa Rica perdió a un gran defensor de la democracia y a un agudo y profundo analista cuando febrero se enrumbó hacia su final: Jaime Daremblum Rosenstein.

El abogado y politólogo es recordado como embajador de Costa Rica Washington (Estados Unidos) entre 1998 y 2005, durante los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.

Jaime Daremblum fue articulista de La Nación y director del Centro de Estudios de América Latina del Hudson Institute. Foto: Archivo LN. (Archivo )

Al centro vemos en esta imagen del 2006 al certero analista y politólogo Jaime Daremblum, cuando fungía como director del Centro para Estudios Catinoamericanos Instituto Hudson. Foto: Francisco Rodríguez.

De hecho, Rodríguez escribió en su página en Facebook que Daremblum fue su consejero, apoyo y amigo. “(...) un extraordinario costarricense que con sus éxitos profesionales y diplomáticos favoreció grandemente a Costa Rica. Un pensador serio y profundo. Un patriota amante de la dignidad humana y la democracia”, así lo describió el expresidente.

Muere Jaime Daremblum, exembajador de Costa Rica en EE. UU.

El fundador del bufete Daremblum & Herrera Abogados fue analista del Fondo Monetario Internacional (FMI), articulista de La Nación y director del Centro de Estudios de América Latina del Hudson Institute.

Fue maestro de múltiples generaciones, ya que impartió clases de Política Internacional y Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (1971-1990) y también de periodismo en la Universidad Autónoma de Centroamérica (1990-1994).

Francisco Castillo González, abogado penalista Copiado!

1.° de enero de 1943-25 de febrero del 2022

A sus 79 años falleció Francisco Castillo González, el más connotado jurista del derecho penal en Costa Rica y uno de los principales expertos en América Latina.

Este abogado nacido en Atenas de Alajuela fue un respetado profesor de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, quien marcó a muchas generaciones en Costa Rica desde 1970 hasta 1997; después, fue profesor emérito del centro de estudios superiores.

Francisco Castillo fue uno de los abogados penalistas más reconocidos del país. Foto: Archivo LN.

Fallece el destacado penalista Francisco Castillo González

En el 2016, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica le rindió homenaje como profesional distinguido y, entonces, Castilla ya había tenido más de 3.000 juicios en su vida profesional. Por ejemplo, defendió a cinco exdirectivos por el descalabro financiero del Banco Anglo Costarricense y fue abogado del exdiplomático costarricense Félix Przedborski.

Sus aportes llenan decenas de libros, entre ellos Los Delitos de apropiación, La demanda de revisión de la sentencia penal condenatoria y El Delito de estafa, y fueron fundamentales en el Código Penal de 1970.

Norma Loaiza Gutiérrez, relacionista pública Copiado!

11 de febrero de 1932-18 de marzo del 2022

En marzo, a sus 90 años, falleció una de las primeras mujeres en especializarse en relaciones públicas en Costa Rica: la josefina Norma Loaiza Gutiérrez.

Norma Loaiza Gutiérrez fue una de las primeras mujeres costarricenses en especializarse en Relaciones Públicas. Además fue periodista, editora y defensora de los derechos de las mujeres. (Colegio de Periodistas de Costa Rica)

Ella le dedicó la vida a la comunicación, su enorme pasión desde joven. Fue periodista y editora en La Nación a partir de 1955. Tres años después, viajó a España para especializarse en Relaciones Públicas y, al volver a Costa Rica, cursó Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica.

Por sus importantes aportes, recibió el Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge en 1969.

Fallece Norma Loaiza Gutiérrez, pionera de las Relaciones Públicas en Costa Rica

Según el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva (Colper), fue una de las socias fundadoras. Es más, esta organización otorga un galardón con el nombre de Norma Loaiza Gutiérrez a campañas, estrategias o proyectos relevantes en Relaciones Públicas en Costa Rica desde el 2008.

Vladimir Badilla Vargas, ortopedista Copiado!

15 de setiembre de 1963-3 de abril del 2022

Quizá su nombre no le sea familiar; sin embargo, Vladimir Badilla Vargas fue un engranaje muy importante de la Selección Nacional de Fútbol en la gesta futbolística de Brasil 2014. No era futbolista, sino ortopedista, uno que salió del detrás de cámaras directo a una pantalla para anunciarle al país, junto al entrenador Jorge Luis Pinto y al doctor Alejandro Ramírez que el futbolista Álvaro Saborío se perdería el Mundial a causa de una fractura del quinto metatarsiano.

Vladimir Badilla fue el médico ortopedista de la Selección Nacional en Brasil 2014. Fotografía: Cortesía de Ricardo Chacón

Tuvo un papel fundamental en la recuperación de las lesiones de ese grupo en Brasil 2014, cuando la Tricolor logró llegar a cuartos de final. Por ejemplo, manejó el problema de hombro de Keylor Navas que puso en duda la participación del portero para el partido contra Holanda; el guardameta se recuperó y estuvo en el dramático desenlace de la Sele en cuartos de final.

Falleció el médico ortopedista de la Selección de Costa Rica en Brasil 2014

Siempre en su especialidad, él fue médico de selecciones nacionales durante muchos años y también trató a futbolistas profesionales.

Enrique Obregón Valverde, político, periodista, escritor y educador Copiado!

13 de octubre de 1924-6 de abril del 2022

“El político más intelectual que he conocido”. Así describió el expresidente Óscar Arias a Enrique Obregón Valverde, un hombre que contribuyó en la vida nacional desde diferentes frentes como político, escritor, educador y periodista.

Enrique Obregón Valverde también fue escritor y articulista. Algunas de sus obras son 'Cinco poetas universitarios' (1952), 'Parte de un camino' (1959) y 'El señor Rocha' (2010). (Facebook de Enrique Obregón)

Fue diputado de la República entre 1958 y 1962 en el gobierno de Mario Echandi Jiménez, trabajó como ministro de Gobernación y Policía en la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986) y laboró como asesor político de Arias Sánchez durante su primer mandato (1986-1990). Además, fue varias veces embajador en España, ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta, en Suiza, entre otros.

Fallece Enrique Obregón Valverde, escritor, político, periodista y educador costarricense

Militó en el Partido Liberación Nacional y tuvo un papel relevante en la agrupación; de hecho, fue parte del directorio político y uno de los redactores de la Carta Fundamental del PLN (1973).

Durante un breve periodo a inicio de los años 60, fundó el Partido Acción Democrática Popular y fue su candidato presidencial.

Álvaro Burgos Mata, magistrado de la Sala Tercera Copiado!

4 de agosto de 1961-14 de abril del 2022

Cuando trascendió el fallecimiento del magistrado Álvaro Burgos Mata, a los 60 años, Carlos Alvarado, presidente de la República en ese momento, le destacó su convicción incansable en la defensa de los derechos humanos de las personas menores de edad, así como su trabajo en el Tribunal Penal Juvenil y en los procesos de prevención del delito juvenil.

Álvaro Burgos Mata trabajó durante más de tres décadas en el Poder Judicial. Foto: Cortesía de Ana Lucía Delgado.

El titular de Sala de Casación Penal fue un entusiasta y experimentado especialista en temas de niñez y adolescencia.

Burgos Mata fue doctor en Derecho y Criminología del Programa Interuniversitario de Criminología de las Universidades de Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga, y máster en Psicología Forense del John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York, en Estados Unidos. Además, era catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Fallece Álvaro Burgos, magistrado de Sala III

Burgos tenía 31 años de trabajar en el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa lo nombró magistrado de Casación Penal el 10 de diciembre del 2019. También trabajó como juez penal de adultos del II Circuito Judicial de San José y juez de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil.

Patricio Arenas Romero, actor Copiado!

25 de diciembre de 1947-13 de mayo del 2022

Como otros tantos artistas chilenos, el actor Patricio Pato Arenas llegó a Costa Rica luego de que tuvo que huir de la dictadura en Chile en los años 70. Hace años, en una clase, les contó a los teatreros Tatiana Sobrano y Marcos Guillén acerca de su salida obligada de su país natal: le avisaron que iban por él y salió corriendo por los techos de las casas hasta que se refugió en la casa del embajador de Costa Rica en Santiago, donde encontró al escritor costarricense Joaquín Gutiérrez, quien le ayudó a venirse hacia suelo tico.

Patricio Arenas llegó a Costa Rica en los años 70. Foto: FB

Se incorporó al movimiento cultural nacional y desarrolló una amplia carrera en el teatro y el cine costarricense.

Murió Patricio ‘Pato’ Arenas, querido actor chileno radicado en Costa Rica

Se recuerda su trabajo en obras de teatro como Milagro en el mercado viejo, Tiempo de máscaras y La comedia de las equivocaciones, así como en el cortometraje Paulina, el viejo y la tortuga (2017) y las películas Password: Una mirada en la oscuridad (2002) y El baile de la Gacela (2018).

Alberto Reyna, presentador de televisión y locutor Copiado!

29 de enero de 1950-22 de mayo del 2022

Con su inconfundible vozarrón y porte elegante, Alberto Reyna -nacido como Juan Alberto Cortínez Durán- dejó una importante huella como presentador de televisión, locutor y actor. Aunque se había retirado de la tele en el 2014, lo seguían llamando el Caballero de la Televisión.

Alberto Reyna también hizo parte de su carrera en el canal 2. En la foto se ve al conductor en el set del 'Noticiero Univisión'. (Archivo LN)

Luego de llegar a Costa Rica proveniente de Chile con la compañía de teatro de su papá, Aníbal Reyna, para presentar La Pasión de Cristo en el Estadio Nacional a finales de los años 60, su familia decidió quedarse en el país.

Alberto Reyna: La TV le dice adiós a su caballero

En 1971, Alberto Reyna se convirtió en uno de los actores fundadores de la Compañía Nacional de Teatro.

Murió Alberto Reyna, presentador de televisión y voz de canal 13

Sus mayores glorias no quedarían en las tablas, sino en la pantalla chica, donde laboró para los canales 11, 2 y 13. Fueron décadas en que transmitió peleas, hizo miniseries, programas importantes y terminó por consolidarse como uno de los rostros y de las voces destacadas de Costa Rica.

Laureano Albán Rivas, poeta, filólogo y exembajador Copiado!

9 de enero de 1942-5 de junio del 2022

Laureano Albán Rivas murió a los 80 años, convertido en una de las figuras más emblemáticas, prolíficas y controvertidas de la poesía costarricense de las últimas seis décadas. A su paso cosechó seguidores y discípulos, así como detractores y críticos de su quehacer y obra.

Laureano Albán fue un prolífico autor costarricense, que legó obras como 'Herencia del otoño' (1980), 'Geografía invisible de América' (1981) y la 'Enciclopedia de las Maravillas' (1995). Foto: Archivo LN.

Este turrialbeño, quien conoció al célebre poeta Jorge Debravo y fundaron el Círculo de Poetas de Turrialba en 1959, ganó el Premio Magón 2006 y el Aquileo J. Echeverría en dos ocasiones en Costa Rica. Además, en el extranjero, obtuvo reconocimientos como el Adonáis de poesía (Madrid, 1979) por su libro Herencia de otoño y el Premio Hispanoamérica de Literatura (Huelva, España, 1982) por la obra Geografía invisible de América.

Controversial poeta Laureano Albán obtiene el Premio Magón

Protagonizó un momento destacado en la literatura nacional cuando firmó, en 1977, el Manifiesto trascendentalista junto con Carlos Francisco Monge, Julieta Dobles y Ronald Bonilla.

Murió Laureano Albán, premio Magón 2006

Fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Por medio de talleres literarios, cursos y otras actividades, dejó semilla e influyó en diferentes generaciones de poetas.

Roy Solano Chévez, periodista de televisión Copiado!

31 de marzo de 1966-28 de junio del 2022

A sus 56 años y luego de 13 días hospitalizado a causa de un paro cardíaco, el querido periodista Roy Solano falleció a finales de junio y llenó de luto la televisión nacional. El reportero más emblemático de Repretel dejó una estela de historias, anécdotas y dolor en el medio nacional.

Roy Solano fue un periodista destacado en Repretel, donde laboró por 27 años. (Jose Rivera)

Recordado por su gran calidad humana y su versatilidad en la cobertura noticiosa, Solano pasó por diferentes medios como Canal 15, La Prensa Libre, Canal 2 y Repretel. Llegó al canal universitario para hacer horas asistente y fue parte del programa Música por inclusión; luego, en el periódico La Prensa Libre escribió acerca de Deportes y, posteriormente, en su largo camino por Repretel cubrió varias temáticas, entre las que se destacaron las informaciones de sucesos.

Roy Solano, el periodista emblema de Repretel, murió a los 56 años

Solano era un hombre que amaba el periodismo y el trabajo. Era un hombre genuino y solidario, según destacaron sus compañeros y amistades.

Román Solís Zelaya, magistrado y exprocurador Copiado!

30 de setiembre de 1953-20 de agosto del 2022

El sábado 20 de agosto, el Poder Judicial comunicó el fallecimiento de Román Solís Zelaya, a los 68 años, magistrado de la Sala Primera y quien fue Procurador General de la República entre 1997 y el 2001.

Román Solís fue magistrado de la Sala Primera, Fotografia: Graciela Solis (Graciela Solis)

De hecho, fue en el 2001 cuando la Asamblea Legislativa lo nombró como magistrado y en abril del 2017 quedó reelecto por ocho años más en el puesto en la Sala Primera. En ese momento, su nombramiento se hizo de manera automática, pues los diputados no sometieron el asunto a votación.

Fallece el magistrado Román Solís Zelaya

Anteriormente trabajó como abogado y notario en el Bufete Dike, fue Procurador Adjunto de la República (1986 a 1989), Procurador Civil (1989) y Procurador Fiscal (1990). Durante su carrera también fue profesor en la Universidad de Costa Rica, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad La Salle.

Además de Derecho, estudió Ciencias Políticas.

José Luis Valenciano, presidente legislativo en 1988 y 1989 Copiado!

27 de febrero de 1948-8 de octubre del 2022

Hasta el último día de su vida, el ramonense José Luis Valenciano fue un hombre apegado a sus convicciones y a su familia. Luego de luchar contra el cáncer, falleció a los 74 años el dos veces diputado por el Partido Liberación Nacional (1986-1990 y 2006-2010) en los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 1988- 1989.

José Luis Valenciano fue diputado liberacionista de 1986 a 1990 y del 2006 al 2010. Foto: Eyleen Vargas.

Este licenciado en Derecho y egresado de Ciencias Políticas, con una especialidad en Derecho Municipal, ejerció como abogado y notario, fue profesor, regidor en San Ramón y presidente municipal, así como vehemente luchador por la regionalización universitaria.

Fallece expresidente legislativo José Luis Valenciano

Liberacionistas y políticos de otros partidos, vecinos de su cantón natal y amigos califican a Valenciano como un hombre íntegro, un caballero, un profesor justo, un político firme y que dominaba el arte del diálogo y la negociación.

Víctor Kuarta Pacheco, cantante y músico Copiado!

27 de abril de 1951-2 de noviembre del 2022

La voz y el rostro alegre de Víctor Hugo Kuarta Pacheco Barquero están fundidos con algunos de los más grandes éxitos del chiqui-chiqui: El pipiribao, canción acerca de un mujeriego que hace que la actriz Marcia Saborío tenga que afrontar malos momentos y peripecias, y El cangrejo, divertido tema con estribillo y baile muy pegajosos.

Víctor Pacheco fue integrante del grupo Chiqui Chiqui en los últimos años- Foto: Andrés Arce

Eran los años 80 en Costa Rica, una época dorada para las agrupaciones costarricenses, y Pacheco era parte de la banda Jaque Mate. Además de recordarlo como una figura icónica de la música tropical nacional, Pacheco era un talentoso baterista con buena voz.

¡Adiós, Pipiribao! Murió Víctor ‘Kuarta’ Pacheco, emblema de la música chiqui chiqui

Otras características que le destacaron quienes lo conocieron fueron su constante alegría y su buena actitud ante su vida.

En noviembre, cuando murió a los 71 años a causa de un infarto, el músico y cantante formaba parte del grupo Chiqui Chiqui.

Walter Espinoza, director del OIJ Copiado!

31 de enero de 1968-2 de noviembre del 2022

La noche del Día de los Santos Difuntos una muerte conmocionó al país: Walter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en funciones, falleció a los 54 años en su casa en Heredia a causa de una falla cardiaca.

Walter Espinoza ingresó al Poder Judicial como agente fiscal. Fue gran amante de la lectura y de pasar tiempo con su familia, aunque a menudo tenía que llevarse el trabajo para la casa. Fotos: Mayela López (Mayela López)

El licenciado en Derecho con un posgrado en Administración de la Justicia desarrolló una carrera de 24 años en el Ministerio Público. El 1.° de diciembre del 2015 fue nombrado por la Corte Plena como el décimo director general del OIJ.

Falleció Walter Espinoza, director del OIJ

Antes, el hombre jovial, seguidor del Club Sport Herediano y buen lector, fue parte de la Unidad Especial contra el Narcotráfico, fiscal adjunto contra el narcotráfico y fiscal adjunto contra la delincuencia organizada.

¿Quién era Walter Espinoza?, director del OIJ fallecido a los 54 años

En el 2021, Espinoza y el OIJ destaparon cuatro escándalos históricos en el país: los casos Turesky y Azteca relacionados con bandas de narcotráfico, el caso Diamante, que incluía a alcaldes implicados; el Caso Cochinilla, red de corrupción para favorecer empresas, y el asesinato de la joven Luany Salazar.

Walter Espinoza, el jovial director del OIJ que disfrutaba del fútbol y de su familia

