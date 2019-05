–Al aparecer ese libro comprendí que se había producido una transformación de la novela hispanoamericana. Nadie había narrado antes como García Márquez. Mi tesis de licenciatura fue sobre Cien años de soledad y he escrito artículos sobre varias obras del autor colombiano. En Cartagena de Indias lo conocí, lo que he llamado un “encuentro con lo real maravilloso”. Mantuvimos una larga conversación, que me permitió conocer al novelista, pero también a un ser gran humano.