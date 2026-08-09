El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense disputan este domingo el último juego de la tercera fecha del Torneo de Apertura 2026
agosto 09, 2026
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Santa Cruz PFA disputó su primer partido como local en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso, con el hijo del ‘Cachorro’ Ledezma como protagonista
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