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Lo que hizo esta aficionada con un periodista en el Mundial sorprendió a muchos: vea el curioso momento

El comunicador intentó continuar con el enlace, pero no logró disimular

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Por Fátima Jiménez
Mundial
La escena no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales. (Tomada de redes sociales)







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Mundial 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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