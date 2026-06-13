Lo que hizo esta aficionada con un periodista en el Mundial sorprendió a muchos: vea el curioso momento

La escena no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

Un curioso momento durante una transmisión en vivo, en el Mundial 2026, convirtió a un periodista surcoreano en tendencia en redes sociales, luego de ser sorprendido por una aficionada mexicana en plena cobertura.

El hecho se registró mientras el comunicador realizaba un enlace desde una de las sedes del torneo, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

En medio del ambiente festivo que rodea la competición, una mujer se acercó por detrás y lo abrazó de manera repentina, interrumpiendo su intervención frente a cámaras.

De acuerdo con los videos que circulan en distintas plataformas digitales, el reportero intentó continuar con su trabajo pese al evidente desconcierto.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más inesperado cuando la aficionada, sin previo aviso, se inclinó y le dio un beso en la mejilla, lo que provocó una reacción inmediata de nerviosismo en el periodista, quien procuró mantener la compostura durante toda la transmisión.

La escena no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios lo consideraron un momento anecdótico en medio de la euforia mundialista, otros cuestionaron lo ocurrido y señalaron que este tipo de comportamientos pueden resultar inapropiados, especialmente al tratarse de un profesional en pleno ejercicio de sus funciones y sin consentimiento.

Vea el curioso momento a continuación: