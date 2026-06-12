Este viernes sigue el Mundial 2026: Cuáles son los partidos, a qué hora y cómo verlos

El Mundial 2026 se inauguró este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca); la acción continúa el viernes don dos partidos.

La acción del Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio y ya entran a funcionar las sedes de Estados Unidos y Canadá, luego de la inauguración en México.

A primera hora se enfrentan Canadá contra Bonia y Herzegovina, a la 1 p. m. hora de Costa Rica, en el Estadio de Toronto.

Este partido pasará exclusivamente a través del canal de cable Fox+.

Para la noche queda el segundo plato del día: juegan Estados Unidos contra Paraguay a las 7 p. m. en el SoFi Stadium, rebautizado durante el Mundial como Estadio de Los Ángeles.

Este encuentro estará tanto por canal 7 como por Fox+.

Recuerde que en este Mundial no todos los encuentros irán por señal abierta, pues Canal 7 solo transmitirá 32 de los 104 compromisos.

E incluso, tener cable no significa poder ver el Mundial. Estas son las cableras que cuentan con Fox en su programación:

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.