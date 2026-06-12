Puro Deporte

Este viernes sigue el Mundial 2026: Cuáles son los partidos, a qué hora y cómo verlos

Uno de los dos juegos del Mundial de este viernes 12 de junio se podrá ver en televisión abierta y el otro solo por cable

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Por Fanny Tayver Marín
Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
El Mundial 2026 se inauguró este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca); la acción continúa el viernes don dos partidos. (John Durán /John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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