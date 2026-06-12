Así se vivió la inauguración del Mundial en el estadio Ciudad de México a través del lente de ‘La Nación’

El Estadio Ciudad de México vivió una grandiosa fiesta en la inauguración de la Copa del Mudo 2026.

Pasaron 40 años para que el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, recibiera de nuevo la inauguración de una Copa del Mundo.

El llamado Coloso de Santa Úrsula fue sede del partido inaugural por tercera vez, tras recibir los encuentros de apertura de México 1970 y México 1986.

Ahora vuelve a ser protagonista en el Mundial de Norteamérica 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá. El reducto azteca fue sede del primer compromiso entre México vs. Sudáfrica (2-0).

Un 'Chapulín Colorado', con su sombrero charro de color rojo, animó las graderías del Estadio Ciudad de México. (Fotografía: John Durán /La Nación)

La pasión, la fiesta y el orgullo del pueblo mexicano permanecen intactos, como en cada Mundial. En los últimos años, el Estadio Ciudad de México fue sometido a diversas remodelaciones, no solo en su capacidad y estructura, sino también en materia tecnológica, para mantenerse como uno de los escenarios más emblemáticos en la historia de los mundiales.

El fotógrafo de La Nación, John Durán, fue testigo de la inauguración y, con su experiencia, captó inolvidables imágenes de la fiesta que se vivió en este legendario escenario.

Los mexicanos mostraron muy orgullosos sus símbolos durante la inauguracion Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. (Fotografía: John Durán /La Nación)

Todos querían un recuerdo de la inauguración del Mundial 2026. Ya fuera del partido o bien del espectáculo musical. (Fotografía: John Durán /La Nación)

El Estadio Ciudad de México mostró sus mejores galas, tras una larga remodelación, para albergar la Copa del Mundo del 2026. (Fotografía: John Durán /La Nación)

Las filas de los aficionados para ingresar al Estadio Ciudad de México, para observar la inauguracion del Mundial 2026 eran interminables. (Fotografía: John Durán /La Nación)

Los aficionados mexicanos vivieron a su manera la inauguración del Mundial 2026. (Fotografía: John Durán /La Nación)

Un grupo de aficionados colombianos se apuntaron a la fiesta de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. (Fotografía: John Durán /La Nación)

Los mexicanos llegaron son sombreros charros y hasta con el trofeo' de la Copa del Mundo para ver el partido del 'Tri' ante Sudáfrica. (Fotografía: John Durán /La Nación)