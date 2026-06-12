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Así se vivió la inauguración del Mundial en el estadio Ciudad de México a través del lente de ‘La Nación’

El Mundial 2026 arrancó este jueves con una gran celebración en el Estadio Ciudad de México, sede del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica

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Por Juan Diego Villarreal
Inauguracion Mundial 2026 Estadio Ciudad de México Previo partido México vs- Sudamérica 11 de junio de 2026 Fotografía: John Durán
El Estadio Ciudad de México vivió una grandiosa fiesta en la inauguración de la Copa del Mudo 2026. (Fotografía: John Durán /La Nación)







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Mundial 2026México vs. SudáfricaAmbiente de la inauguración
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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