Así se vivió la inauguración del Mundial en el estadio Ciudad de México a través del lente de ‘La Nación’

Pasaron 40 años para que el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, recibiera de nuevo la inauguración de una Copa del Mundo.
El llamado Coloso de Santa Úrsula fue sede del partido inaugural por tercera vez, tras recibir los encuentros de apertura de México 1970 y México 1986.
Ahora vuelve a ser protagonista en el Mundial de Norteamérica 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá. El reducto azteca fue sede del primer compromiso entre México vs. Sudáfrica (2-0).
La pasión, la fiesta y el orgullo del pueblo mexicano permanecen intactos, como en cada Mundial. En los últimos años, el Estadio Ciudad de México fue sometido a diversas remodelaciones, no solo en su capacidad y estructura, sino también en materia tecnológica, para mantenerse como uno de los escenarios más emblemáticos en la historia de los mundiales.
El fotógrafo de La Nación, John Durán, fue testigo de la inauguración y, con su experiencia, captó inolvidables imágenes de la fiesta que se vivió en este legendario escenario.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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