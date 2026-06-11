Así fue el ambiente en el estadio de Ciudad de México poco antes de la inauguración del Mundial 2026

Los aficionados mexicanos llegaron a apoyar a su Selección vestidos con sus camisetas verdes y sus inconfundibles sobreros charros.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México fue una verdadera fiesta, en la que miles de aficionados no solo llegaron al estadio para presenciar el partido inaugural, sino también para disfrutar del ambiente que rodeó el primer compromiso de la cita mundialista entre México y Sudáfrica.

Una verdadera marea verde se apoderó de los alrededores del Estadio Ciudad de México para acompañar a su selección, según se pudo observar en las gráficas del fotógrafo de La Nación, John Durán.

El también llamado Coloso de ‘Santa Úrsula’ fue, por tercera ocasión, el escenario del partido inaugural de una Copa del Mundo, tras haber albergado los encuentros iniciales de México 1970 y México 1986. Ahora vuelve a ser protagonista en el torneo norteamericano, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

Los mexicanos, llenos de orgullo, presenciaron el debut del Tri con esperanza y entusiasmo, confiados en que su selección pueda hacer historia en casa.

Los alrededores del Estadio Ciudad de México fueron acaparados por los seguidores de la representación mexicana, que llegaron a apoyar a su equipo. (Fotógrafo John Durán/La Nación)

Los aficionados mexicanos tiene la fe que la Copa del Mundo de la FIFA se pueda quedar en territorio azteca. (Fotógrafo John Durán/La Nación)

Los mexicanos demostraron su carisma y ser buenos anfitriones, al vivir la fiesta del mundial con todos los visitantes, sin importar su procedencia. (Fotógrafo John Durán/La Nación)

La bandera de México se pudo observar en cualquier rincón de la ciudad, como símbolo de orgullo de los aficionados mexicanos. (Fotógrafo John Durán/La Nación)

¡Viva México! fue la frase que más se escuchó en los alrededores del Estadio Ciudad de México, previo al partido ante Sudáfrica. (Fotógrafo John Durán/La Nación)