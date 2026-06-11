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Así fue el ambiente en el estadio de Ciudad de México poco antes de la inauguración del Mundial 2026

‘La Nación’ estuvo presente en el Estadio Ciudad de México, donde retrató el ambiente festivo que marcó la inauguración del Mundial 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Ambiente México vs. Sudáfrica Afueras del Estadio Azteca 11 de junio de 2026 Fotógrafo John Durán
Los aficionados mexicanos llegaron a apoyar a su Selección vestidos con sus camisetas verdes y sus inconfundibles sobreros charros. (Fotógrafo John Durán/La Nación)







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Mundial 2026Gráficas John DuránEstadio Ciudad de México
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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