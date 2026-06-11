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Mundial 2026: Dónde ver la inauguración con la voz de una costarricense en el estadio y hasta el partido México vs. Sudáfrica

Conozca todos los detalles de la primera de las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026, 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica

Por Fanny Tayver Marín y Fiorella Montoya
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Se abre el telón del Mundial 2026 con la primera puesta en escena de la trilogía de ceremonias de inauguración para la máxima fiesta futbolera del planeta. Se trata de una cita que no se puede perder y que arrancará a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio de Ciudad de México, justamente 90 minutos antes del primer partido de esta Copa del Mundo: México vs. Sudáfrica.








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Mundial 2026Inauguración Mundial 2026México vs Sudáfrica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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