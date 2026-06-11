Mundial 2026: Dónde ver la inauguración con la voz de una costarricense en el estadio y hasta el partido México vs. Sudáfrica

Se abre el telón del Mundial 2026 con la primera puesta en escena de la trilogía de ceremonias de inauguración para la máxima fiesta futbolera del planeta. Se trata de una cita que no se puede perder y que arrancará a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio de Ciudad de México, justamente 90 minutos antes del primer partido de esta Copa del Mundo: México vs. Sudáfrica.

Con estrellas internacionales en la inauguración y un espectáculo de medio tiempo sin precedentes para la gran final, la FIFA se propone transformar el Mundial 2026 en un fenómeno cultural global. A través de una ambiciosa propuesta musical, el objetivo es claro: cautivar a una audiencia masiva que trascienda a los fanáticos del fútbol.

De hecho, en la víspera ya se dio una preinauguración, con conciertos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. Los primeros partidos se disputarán en México el jueves, y en Canadá y Estados Unidos el viernes. Y en los estadios, la música tendrá un gran protagonismo en las ceremonias de apertura.

La inauguración del Mundial 2026 será una trilogía de ceremonias que empezarán en Ciudad de México y seguirán en Toronto y Los Ángeles. (AFP, FIFA.com y Shutterstock /Fotocomposición en Canva)

Voz de la costarricense Rose Davis será protagónica en el Mundial 2026 Copiado!

La locutora tica Rose Davis será la voz oficial en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Aparte de esa responsabilidad, ella también se escuchará en varios juegos que se disputen en ese país. Ya tiene experiencia de sobra, porque ha animado encuentros de la Copa Oro y la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Dónde puede ver la ceremonia de inauguración en México? Copiado!

Esta ceremonia de inauguración en México para la puesta en marcha del Mundial 2026 será transmitida por Teletica en Canal 7; mientras que Fox también la tendrá en su pantalla. Y después del espectáculo musical y un homenaje tanto a Diego Armando Maradona como a Pelé, vendrá el espectáculo sobre el verde, con el juego entre México y Sudáfrica.

Pero si a esa hora se le dificulta tener un televisor cerca, recuerde que puede seguirle la pista a la inauguración del Mundial mediante la aplicación de TDMAX.

Una opción que cuesta desde los $11 (unos ¢5.086) mensuales y que puede accesar desde su televisor, la computadora de escritorio, o cualquier dispositivo móvil como el celular, la tablet o la laptop.

Desde el día previo, en las cercanías del Estadio Azteca ya se sentía el fervor del ambiente mundialista. (JOHN DURAN/John Durán)

Además, los clientes de Claro también tendrán acceso al Mundial desde la propia inauguración, a través de la aplicación Claro Video en sus teléfonos celulares, siguiendo la señal de Fox Latinoamérica, cuya sede se encuentra en México. Ese beneficio está disponible para clientes prepago y postpago.

Por otra parte, cableras como Teki, Metrocom, Coopelesca y Telecable ponen a disposición de sus suscriptores plataformas de streaming que permiten observar los partidos del Mundial por la señal de Fox+, ya sea en computadoras, teléfonos celulares o tabletas.

Por ejemplo, los usuarios de Coopelesca pueden acceder al sitio web NetPlus para seguir los encuentros. De igual manera, los clientes de Metrocom cuentan con CCVeo; los de Telecable, con T-Play; y los de Teki, con Teki TV.

Cabe recordar que, en todos estos casos, es necesario ser suscriptor de la respectiva cablera para poder utilizar las plataformas.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es contactar directamente al proveedor de servicio para conocer el funcionamiento y las condiciones de acceso a cada aplicación.

Una réplica a gran escala del trofeo de la Copa del Mundo se encuadra en el Aeropuerto Internacional de México. (Jhon Duran/John Durán)

Siga el especial del Mundial 2026 en nacion.com Copiado!

¿Quiénes serán parte del show en la inauguración del Mundial? Copiado!

La FIFA reveló algunas pistas sobre el espectáculo, donde habrá artistas de lujo, así que tome nota. Recuerde que habrá tres ceremonias inaugurales. En esta primera, Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional de México, junto a Tyla, quien hará lo propio con el Himno Nacional de Sudáfrica.

La actriz, directora y productora mexicano-estadounidense Salma Hayek Pinault, nominada al Premio de la Academia, saltará al campo como embajadora del Mundial 2026.

Ella será la encargada de dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México con la intención de celebrar el espíritu unificador del fútbol a nivel mundial.

Además, Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario mundial en una actuación especial.

En esta ceremonia de apertura el show está garantizado, tomando en cuenta que también contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, dando vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con actuaciones de Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.

Dai Dai 🎶



¡ @shakira y @burnaboy se unirán a un impresionante elenco estelar durante la ceremonia de apertura de la #CopaMundialFIFA en la Ciudad de México! — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 5, 2026

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, la segunda ceremonia inaugural será en Toronto, también a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica) y 90 minutos antes del juego entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Estrellas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince formarán parte del espectáculo.

Y el mismo viernes, pero a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica), empezará el último acto inaugural del Mundial, en Los Ángeles, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista llena de superestrellas que tomarán el escenario en la capital mundial del entretenimiento.

¿Y cuáles son los partidos hoy? Copiado!

México vs. Sudáfrica, 1 p. m. (más detalles en este artículo).

Corea del Sur vs. República Checa, 8 p. m. (más detalles en este artículo).