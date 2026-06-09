Calendario completo del Mundial 2026: fechas y horarios en Costa Rica de los 72 partidos de la fase de grupos (incluye canales)

El Mundial 2026 se presenta como una atractiva locura de 104 partidos en total... Pero entre tanto juego, lo mejor es ir por partes.

Como si se tratara de una guía práctica de bolsillo, aquí encontrará el calendario completo con los 72 juegos de la fase de grupos, con las fechas y las horas para ver en Costa Rica la Copa del Mundo. Por supuesto, los canales no pueden faltar.

Pero antes de eso, resulta oportuno repasar cómo están conformados los grupos del Mundial 2026:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B : Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza.

: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza. Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I : Francia, Senegal, Irak y Noruega.

: Francia, Senegal, Irak y Noruega. Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

: Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K : Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Listado completo de partidos de la fase de grupos en hora colombiana

Primera jornada

11 de junio | 1 p. m. | México vs. Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo A) - Estadio de Ciudad de México (Fox, Fox+ y Canal 7). 11 de junio | 8 p. m. | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+).

(Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+). 12 de junio | 1 p. m. | Canadá vs. Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto (Fox+).

(Grupo B) - Estadio de Toronto (Fox+). 12 de junio | 7 p. m. | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).

(Grupo D) - Estadio de Los Ángeles (Fox+). 13 de junio | 1 p. m. | Catar vs. Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).

(Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+). 13 de junio | 4 p. m. | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).

(Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+). 13 de junio | 7 p. m. | Haití vs. Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+).

(Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+). 13 de junio | 10 p. m. | Australia vs. Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver (Fox+).

(Grupo D) - BC Place de Vancouver (Fox+). 14 de junio | 11 a. m. | Alemania vs. Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston (Fox+).

(Grupo E) - Estadio de Houston (Fox+). 14 de junio | 2 p. m. | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo F) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7). 14 de junio | 5 p. m. | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia (Fox+).

(Grupo E) - Estadio de Filadelfia (Fox+). 14 de junio | 8 p. m. | Suecia vs. Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+).

(Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+). 15 de junio | 10 a. m. | España vs. Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox+).

(Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox+). 15 de junio | 1 p. m. | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle (Fox+).

(Grupo G) - Estadio de Seattle (Fox+). 15 de junio | 4 p. m. | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo H) - Estadio de Miami (Fox, Fox+ y Canal 7). 15 de junio | 7 p. m. | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).

(Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+). 16 de junio | 1 p. m. | Francia vs. Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox, Fox+ y Canal 7). 16 de junio | 4 p. m. | Irak vs. Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston (Fox+).

(Grupo I) - Estadio de Boston (Fox+). 16 de junio | 7 p. m. | Argentina vs. Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City (Fox+).

(Grupo J) - Estadio de Kansas City (Fox+). 16 de junio | 10 p. m. | Austria vs. Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).

(Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+). 17 de junio | 11 a. m. | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+).

(Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+). 17 de junio | 2 p. m. | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo L) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7). 17 de junio | 5 p. m. | Ghana vs. Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+).

(Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+). 17 de junio | 8 p. m. | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México (Fox+).

El Mundial 2026 entra en escena del 11 de junio al 19 de julio. (FIFA.com/FIFA.com)

Segunda jornada

18 de junio | 10 a. m. | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta (Fox+).

(Grupo A) - Estadio de Atlanta (Fox+). 18 de junio | 1 p. m. | Suiza vs. Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).

(Grupo B) - Estadio de Los Ángeles (Fox+). 18 de junio | 4 p. m. | Canadá vs. Catar (Grupo B) - BC Place de Vancouver (Fox+).

(Grupo B) - BC Place de Vancouver (Fox+). 18 de junio | 7 p. m. | México vs. Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+).

(Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+). 19 de junio | 1 p. m. | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle (Fox+).

(Grupo D) - Estadio de Seattle (Fox+). 19 de junio | 4 p. m. | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+).

(Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+). 19 de junio | 6:30 p. m. | Brasil vs. Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo C) - Estadio de Filadelfia (Fox, Fox+ y Canal 7). 19 de junio | 9 p. m. | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).

(Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+). 20 de junio | 11 a. m. | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo F) - Estadio de Houston (Fox, Fox+ y Canal 7). 20 de junio | 2 p. m. | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto (Fox+).

(Grupo E) - Estadio de Toronto (Fox+). 20 de junio | 6 p. m. | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City (Fox+).

(Grupo E) - Estadio de Kansas City (Fox+). 20 de junio | 10 p. m. | Túnez vs. Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+).

(Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+). 21 de junio | 10 a. m. | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox, Fox+ y Canal 7). 21 de junio | 1 p. m. | Bélgica vs. Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).

(Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+). 21 de junio | 4 p. m. | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami (Fox+).

(Grupo H) - Estadio de Miami (Fox+). 21 de junio | 7 p. m. | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver (Fox+).

(Grupo G) - BC Place de Vancouver (Fox+). 22 de junio | 11 a. m. | Argentina vs. Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).

(Grupo J) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7). 22 de junio | 3 p. m. | Francia vs. Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia (Fox+).

(Grupo I) - Estadio de Filadelfia (Fox+). 22 de junio | 6 p. m. | Noruega vs. Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).

(Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+). 22 de junio | 9 p. m. | Jordania vs. Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).

(Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+). 23 de junio | 11 a. m. | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+).

(Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+). 23 de junio | 2 p. m. | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston (Fox+).

(Grupo L) - Estadio de Boston (Fox+). 23 de junio | 5 p. m. | Panamá vs. Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+).

(Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+). 23 de junio | 8 p. m. | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara (Fox, Fox+ y Canal 7).

Los intercambios de postales se han vuelto tendencia y con el Mundial en marcha habrá más locura. (Randall Corella V./Randall Corella)

Tercera jornada