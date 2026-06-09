Fútbol

Calendario completo del Mundial 2026: fechas y horarios en Costa Rica de los 72 partidos de la fase de grupos (incluye canales)

El Mundial 2026 tiene partidos para todos los gustos y en horarios variados, así que esta guía puede resultarle muy práctica

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Especial Mundial 2026 de La Nación
Toda la cobertura del Mundial 2026 la encontrará en nacion.com (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Horarios Mundial 2026Calendario Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.