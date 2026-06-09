Calendario completo del Mundial 2026: fechas y horarios en Costa Rica de los 72 partidos de la fase de grupos (incluye canales)

El Mundial 2026 se presenta como una atractiva locura de 104 partidos en total... Pero entre tanto juego, lo mejor es ir por partes.
Como si se tratara de una guía práctica de bolsillo, aquí encontrará el calendario completo con los 72 juegos de la fase de grupos, con las fechas y las horas para ver en Costa Rica la Copa del Mundo. Por supuesto, los canales no pueden faltar.
Pero antes de eso, resulta oportuno repasar cómo están conformados los grupos del Mundial 2026:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
- Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Listado completo de partidos de la fase de grupos en hora colombiana
Primera jornada
- 11 de junio | 1 p. m. | México vs. Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 11 de junio | 8 p. m. | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+).
- 12 de junio | 1 p. m. | Canadá vs. Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto (Fox+).
- 12 de junio | 7 p. m. | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).
- 13 de junio | 1 p. m. | Catar vs. Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).
- 13 de junio | 4 p. m. | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).
- 13 de junio | 7 p. m. | Haití vs. Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+).
- 13 de junio | 10 p. m. | Australia vs. Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver (Fox+).
- 14 de junio | 11 a. m. | Alemania vs. Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston (Fox+).
- 14 de junio | 2 p. m. | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 14 de junio | 5 p. m. | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia (Fox+).
- 14 de junio | 8 p. m. | Suecia vs. Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+).
- 15 de junio | 10 a. m. | España vs. Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox+).
- 15 de junio | 1 p. m. | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle (Fox+).
- 15 de junio | 4 p. m. | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 15 de junio | 7 p. m. | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).
- 16 de junio | 1 p. m. | Francia vs. Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 16 de junio | 4 p. m. | Irak vs. Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston (Fox+).
- 16 de junio | 7 p. m. | Argentina vs. Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City (Fox+).
- 16 de junio | 10 p. m. | Austria vs. Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).
- 17 de junio | 11 a. m. | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+).
- 17 de junio | 2 p. m. | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 17 de junio | 5 p. m. | Ghana vs. Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+).
- 17 de junio | 8 p. m. | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México (Fox+).
Segunda jornada
- 18 de junio | 10 a. m. | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta (Fox+).
- 18 de junio | 1 p. m. | Suiza vs. Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).
- 18 de junio | 4 p. m. | Canadá vs. Catar (Grupo B) - BC Place de Vancouver (Fox+).
- 18 de junio | 7 p. m. | México vs. Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara (Fox+).
- 19 de junio | 1 p. m. | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle (Fox+).
- 19 de junio | 4 p. m. | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston (Fox+).
- 19 de junio | 6:30 p. m. | Brasil vs. Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 19 de junio | 9 p. m. | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).
- 20 de junio | 11 a. m. | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 20 de junio | 2 p. m. | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto (Fox+).
- 20 de junio | 6 p. m. | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City (Fox+).
- 20 de junio | 10 p. m. | Túnez vs. Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey (Fox+).
- 21 de junio | 10 a. m. | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 21 de junio | 1 p. m. | Bélgica vs. Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).
- 21 de junio | 4 p. m. | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami (Fox+).
- 21 de junio | 7 p. m. | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver (Fox+).
- 22 de junio | 11 a. m. | Argentina vs. Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).
- 22 de junio | 3 p. m. | Francia vs. Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia (Fox+).
- 22 de junio | 6 p. m. | Noruega vs. Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).
- 22 de junio | 9 p. m. | Jordania vs. Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).
- 23 de junio | 11 a. m. | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston (Fox+).
- 23 de junio | 2 p. m. | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston (Fox+).
- 23 de junio | 5 p. m. | Panamá vs. Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto (Fox+).
- 23 de junio | 8 p. m. | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara (Fox, Fox+ y Canal 7).
Tercera jornada
- 24 de junio | 1 p. m. | Suiza vs. Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver (Fox+).
- 24 de junio | 1 p. m. | Bosnia vs. Catar (Grupo B) - Estadio de Seattle (Fox).
- 24 de junio | 4 p. m. | Escocia vs. Brasil (Grupo C) - Estadio de Miami (Fox+).
- 24 de junio | 4 p. m. | Marruecos vs. Haití (Grupo C) - Estadio de Atlanta (Fox).
- 24 de junio | 7 p. m. | República Checa vs. México (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México (Fox y Canal 7).
- 24 de junio | 7 p. m. | Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Monterrey (Fox+).
- 25 de junio | 2 p. m. | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Filadelfia (Fox).
- 25 de junio | 2 p. m. | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox y Canal 7).
- 25 de junio | 5 p. m. | Japón vs. Suecia (Grupo F) - Estadio de Dallas (Fox).
- 25 de junio | 5 p. m. | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) - Estadio de Kansas City (Fox+).
- 25 de junio | 8 p. m. | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles (Fox+).
- 25 de junio | 8 p. m. | Paraguay vs. Australia (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox).
- 26 de junio | 1 p. m. | Noruega vs. Francia (Grupo I) - Estadio de Boston (Fox y Canal 7).
- 26 de junio | 1 p. m. | Senegal vs. Irak (Grupo I) - Estadio de Toronto (Fox+).
- 26 de junio | 6 p. m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Houston (Fox+).
- 26 de junio | 6 p. m. | Uruguay vs. España (Grupo H) - Estadio de Guadalajara (Fox y Canal 7).
- 26 de junio | 9 p. m. | Egipto vs. Irán (Grupo G) - Estadio de Seattle (Fox).
- 26 de junio | 9 p. m. | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver (Fox+).
- 27 de junio | 3 p. m. | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox y Canal 7).
- 27 de junio | 3 p. m. | Croacia vs. Ghana (Grupo L) - Estadio de Filadelfia (Fox+).
- 27 de junio | 5:30 p. m. | Colombia vs. Portugal (Grupo K) - Estadio de Miami (Fox y Canal 7).
- 27 de junio | 5:30 p. m. | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Atlanta (Fox+).
- 27 de junio | 8 p. m. | Argelia vs. Austria (Grupo J) - Estadio de Kansas City (Fox).
- 27 de junio | 8 p. m. | Jordania vs. Argentina (Grupo J) - Estadio de Dallas (Fox+).