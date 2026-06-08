Horario de la inauguración del Mundial 2026 en México

Ya son pocos los días que faltan para la inauguración del Mundial 2026 y los aficionados de todo el planeta empiezan a acomodar su agenda para este jueves 11 de junio.
El primer partido de la Copa del Mundo se realizará en Ciudad de México entre el equipo local y Sudáfrica, como parte del grupo A.
A partir de ahí, serán en total 104 partidos hasta desginar al campeón, en la final del 19 de julio en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.
El partido inaugural será a la 1 p. m. hora de Costa Rica de este jueves. Esa misma noche, a las 8 p. m., será el segundo partido entre Corea del Sur y República Checa.
Antes del partido de México y Sudáfrica se realizará la habitual ceremonia con actos culturales, además de la parte protocolaria con altos jerarcas de la FIFA y los países sede. Todo este preámbulo durará cerca de 90 minutos, por lo cual si tiene oportunidad puede sintonizar la transmisión desde las 11:30 a. m.
El horario es relativamente temprano en esta parte del mundo para dar oportunidad a los países europeos de disfrutar el esperado evento sin que sea de madrugada.
En Costa Rica, el partido inaugural del Mundial 2026 se podrá ver en televisión abierta por Canal 7 y por cable a través de Fox; ambos cuentan con opciones de streaming para seguirlo en línea.