Horario de la inauguración del Mundial 2026 en México

Estos aficionados se tomaron una foto afuera del Estadio Ciudad de México (Azteca), donde se realizará la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

Ya son pocos los días que faltan para la inauguración del Mundial 2026 y los aficionados de todo el planeta empiezan a acomodar su agenda para este jueves 11 de junio.

El primer partido de la Copa del Mundo se realizará en Ciudad de México entre el equipo local y Sudáfrica, como parte del grupo A.

A partir de ahí, serán en total 104 partidos hasta desginar al campeón, en la final del 19 de julio en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

El partido inaugural será a la 1 p. m. hora de Costa Rica de este jueves. Esa misma noche, a las 8 p. m., será el segundo partido entre Corea del Sur y República Checa.

Antes del partido de México y Sudáfrica se realizará la habitual ceremonia con actos culturales, además de la parte protocolaria con altos jerarcas de la FIFA y los países sede. Todo este preámbulo durará cerca de 90 minutos, por lo cual si tiene oportunidad puede sintonizar la transmisión desde las 11:30 a. m.

El horario es relativamente temprano en esta parte del mundo para dar oportunidad a los países europeos de disfrutar el esperado evento sin que sea de madrugada.

En Costa Rica, el partido inaugural del Mundial 2026 se podrá ver en televisión abierta por Canal 7 y por cable a través de Fox; ambos cuentan con opciones de streaming para seguirlo en línea.