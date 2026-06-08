Puro Deporte

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en México

La selecciones de México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 este jueves 11 de junio; vea el horario y otros detalles

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Por Fanny Tayver Marín
Estos aficionados se tomaron una foto afuera del Estadio Ciudad de México (Azteca), donde se realizará la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.
Estos aficionados se tomaron una foto afuera del Estadio Ciudad de México (Azteca), donde se realizará la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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