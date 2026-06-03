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Francia llega como favorito al Mundial 2026, pero también tiene sus puntos débiles

Luego de disputar dos finales consecutivas, la Selección de Francia encabeza los pronósticos para el Mundial 2026, aunque también hay aspectos por mejorar

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Por AFP
La estrella de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, y el entrenador Didier Deschamps saludan al presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, que acudieron al campo de entrenamiento en París.
La estrella de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, y el entrenador Didier Deschamps saludan al presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, que acudieron al campo de entrenamiento en París. (THOMAS PADILLA/AFP)







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