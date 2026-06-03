Puro Deporte

Tim Payne, la primera gran figura del Mundial 2026, conoció a la persona que lo hizo famoso (video)

El jugador de Nueva Zelanda Tim Payne, que causa furor antes del Mundial 2026, se reunió con el creador de contenido argentino que lo lanzó al estrellato

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Por Fanny Tayver Marín
Tim Payne junto a Valen Scarsini, este miércoles 3 de junio en el campamento de la Selección de Nueva Zelanda en Miami antes del Mundial 2026.
Tim Payne junto a Valen Scarsini, este miércoles 3 de junio en el campamento de la Selección de Nueva Zelanda en Miami antes del Mundial 2026. (Instagram Tim Payne/Instagram Tim Payne)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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