Fútbol

Tim Payne: El fenómeno viral cuya vida está marcada por vínculos con Costa Rica

Más allá de su reciente explosión de popularidad digital, la primera figura del Mundial 2026, Tim Payne, mantiene conexiones con Costa Rica

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Por Steven Torres
Tim Payne remata durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025.
Tim Payne durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025. Payne tiene una conexión con Costa Rica. (DAVID ROWLAND/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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