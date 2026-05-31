Tim Payne: El fenómeno viral cuya vida está marcada por vínculos con Costa Rica

Tim Payne durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025. Payne tiene una conexión con Costa Rica.

El lateral derecho neozelandés, Tim Payne, adquirió una notoriedad sin precedentes en las plataformas digitales durante los últimos días. Esto surgió después de que el creador de contenido argentino Valen Scarsini impulsara una iniciativa para respaldar al futbolista menos mediático de la Copa del Mundo, distinción que recayó al defensor.

En el inicio de esta campaña, el zaguero del Wellington Phoenix y del combinado nacional de Nueva Zelanda contaba con una modesta cifra de 4.700 seguidores en Instagram. No obstante, tras el impacto de la propuesta, experimentó un crecimiento exponencial, alcanzando en la actualidad los 3,5 millones de seguidores.

Dentro de este inusual relato, Costa Rica adquiere un papel preponderante. El vínculo entre el futbolista y el territorio nacional se estrecha a través de diversos nexos que entrelazan su trayectoria con el país.

El vínculo inicial de Tim Payne con el balompié nacional se remonta al trascendental encuentro de repechaje para la Copa del Mundo 2022. En aquella mítica jornada en Catar, la escuadra tica selló su pasaporte mundialista tras imponerse 1-0 ante el conjunto de Nueva Zelanda, gracias a una anotación tempranera de Joel Campbell.

Durante aquel compromiso de alta tensión, el hoy mediático futbolista ingresó al terreno de juego en el minuto 79′. A pesar de sus esfuerzos por modificar el destino del marcador en el cierre del cotejo, Payne fue testigo directo de la celebración costarricense.

Por otra parte, según publicó el diario La Teja, la conexión del lateral con el país trasciende lo deportivo y se traslada al ámbito personal. Su esposa, Michelle Peters, es costarricense por línea materna; nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda, y es fotógrafa profesional.

Michelle ayudó a Payne con un ya célebre video dirigido a su creciente comunidad, en el cual se comunicó en español para estrechar vínculos con sus seguidores hispanohablantes.

Del mismo modo, Michelle ha utilizado su perfil personal de Instagram para manifestar una profunda gratitud ante las muestras de apoyo recibidas.

Michelle Peters dedica un video y un mensaje de agradecimiento para los nuevos seguidores de latinoamericanos de Tim Payne. (Instagram de Michelle Peter/Instagram de Michelle Peters)

La conexión de Tim Payne con el balompié costarricense sumó un capítulo profesional directo entre 2023 y 2024. Durante ese periodo, el seleccionado nacional Youstin Salas compartió vestuario con el neozelandés en las filas del Wellington Phoenix. El centrocampista costarricense registró un total de 12 encuentros oficiales en el fútbol australiano, que incluye equipos de los dos países vecinos.