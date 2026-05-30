Puro Deporte

La insólita historia de Tim Payne con su estallido de popularidad activado por un influencer de Argentina

El futbolista neozelandés fue visto como ‘el más desconocido’ del Mundial 2026 y ya superó los 3 millones de seguidores en Instagram

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026.
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026. (Instagram de FIFA/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tim PayneMundial 2026
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.