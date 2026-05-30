La insólita historia de Tim Payne con su estallido de popularidad activado por un influencer de Argentina

En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, el zaguero neozelandés Tim Payne ha pasado a convertirse de la noche a la mañana en uno de los rostros más mediáticos y sorprendentes de la competición.

Tras experimentar un insólito estallido de popularidad en el entorno digital, pasó de ser el futbolista con menos repercusión en redes sociales a cosechar una impresionante comunidad de que ya alcanza los 3 millones de seguidores en Instagram. Y hasta la FIFA se montó en la ola viral.

Esta vertiginosa metamorfosis virtual, completada en apenas un lapso de 72 horas, cobró vida gracias al ingenio del creador de contenido argentino Valen Scarsini, popularmente identificado en el ecosistema digital como @elscarso.

El influencer se dio a la tarea de rastrear los perfiles de todos los convocados para la Copa del Mundo con el propósito de hallar al deportista con menor presencia digital y volcar todo el respaldo de su comunidad sobre él.

El reto no tardó en volverse un fenómeno viral absoluto, logrando que Payne abandonara su discreto registro inicial de apenas 4.715 seguidores para dispararse hasta las monumentales cifras que presume hoy en día.

Semejante sacudida digital no pasó desapercibida para el propio defensor, quien, visiblemente desconcertado y conmovido por la magnitud de la iniciativa, optó por romper su habitual hermetismo compartiendo un video de gratitud dedicado tanto al streamer argentino como a la marea de internautas que se sumaron a la causa.

A través de su cuenta oficial en dicha plataforma (@timpayne__), el jugador se dejó ver sumamente emocionado por semejante muestra de afecto global, animándose incluso a balbucear sus primeras palabras en español antes de retomar su idioma nativo.

Lo hizo con una sonrisa cómplice: “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”.

Instantes después, el futbolista del Wellington Phoenix se explayó en inglés para dimensionar lo que estaba viviendo en primera persona, manifestando: “Solo quería decir muchas gracias primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero agradecerles por representar a mi país en este Mundial y por todo el amor que me enviaron desde todas partes del mundo”.

Ni Tim Payne puede creer cómo su cuenta de Instagram se convirtió en un locura en pocas horas. Él jugará en el Mundial 2026. (Instagram Tim Payne/Captura de pantalla)

De igual manera, el zaguero puso en valor el gran impacto anímico que supone sentir el aliento de una hinchada tan masiva e inesperada justo en los días previos a encarar la máxima cita del balompié.

Se trata de un gesto de reciprocidad que ya se convirtió en un hito de las redes al rebasar los 2,3 millones de “me gusta” y superar la barrera de los 114.000 comentarios. Y que sin duda, es un fenómeno que no se detiene.

Quién es Tim Payne

El recorrido profesional de Tim Payne, de 32 años, es extenso y variado. Nacido en Auckland el 10 de enero de 1994, cuenta con una trayectoria de 16 años en el fútbol. Debutó en 2010 en el Auckland City, equipo que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025, antes de consolidarse en el Waitakere United, donde logró dos títulos nacionales.

Su carrera internacional incluye un paso por el Blackburn Rovers inglés entre 2012 y 2014, además de su experiencia en Estados Unidos con Portland Timbers 2 entre 2015 y 2016.

Actualmente, se desempeña en el Wellington Phoenix de la primera división de Nueva Zelanda, equipo donde porta la camiseta número 6 y tiene contrato vigente hasta 2028, con un valor de mercado cercano a los 350 mil euros, según el medio especializado Transfermarkt.

Más allá de su faceta futbolística, la información disponible señala que Payne es un aficionado al golf y mantiene un perfil reservado, aunque la dinámica de la era digital lo catapultó a la escena pública global.

Este fenómeno, gestado por el influencer argentino con el fin de generar una identidad colectiva entre los espectadores del torneo, demuestra el poder de las redes sociales para modificar la percepción de un deportista profesional en tiempo récord y sin antecedentes similares en la historia de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Nueva Zelanda en el Mundial 2026?

En cuanto a su participación en el Mundial, el 30 de marzo de 2026 alcanzó los 50 partidos con su selección y fue confirmado por el entrenador Darren Bazeley como una de las piezas defensivas clave para el torneo.

Tras 15 años de ausencia, Nueva Zelanda debutará el 15 de junio ante Irán en Los Ángeles, para luego enfrentar a Egipto el 21 de junio y a Bélgica el 26 de junio en Vancouver.