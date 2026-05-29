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El jugador ‘menos conocido’ del Mundial 2026 se volvió viral en 48 horas por esta razón: vea quién es

El defensor tiene ahora más de un millón de seguidores en redes sociales. Incluso, grabó un video en español agradeciendo el apoyo recibido

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Por Fiorella Montoya
El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura más codiciada de las redes sociales previo al Mundial 2026.
El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura más codiciada de las redes sociales previo al Mundial 2026. (DAVID ROWLAND/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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