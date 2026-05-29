El jugador ‘menos conocido’ del Mundial 2026 se volvió viral en 48 horas por esta razón: vea quién es

El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura más codiciada de las redes sociales previo al Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 tiene una nueva figura que está dando mucho de qué hablar y que ya se convirtió en el más codiciado de las redes sociales... Y no estamos hablando ni de Messi, ni de Cristiano; tampoco de Mbappé o Yamal. Se trata del neozelandés Tim Payne.

Más de una persona se preguntará quién es o por qué su nombre resuena o le salen sus fotos o videos en redes sociales. El responsable de esto es, en primer lugar, el creador de contenido Valen Scarsini, quien se dio a la tarea de “hacer protagonista al jugador menos conocido”.

Scarsini publicó un video diciendo qué pasaría si hay un jugador que nos una a todos.

“Busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial el menos conocido y lo encontré en Nueva Zelanda, se llama Tim Payne. Es el menos conocido, no llega a 5.000 seguidores”, manifestó el joven creador sin saber lo que estaba por pasar en las siguientes 48 horas.

Payne, antes de ese video, tenía un total de 4.715 seguidores y 276 “me gusta” en una fotografía con su selección, pero, luego de hacerse viral y ser compartido por diversos influencers en las redes sociales, ahora su perfil posee más de un millón de seguidores y la mencionada imagen tiene casi medio millón de “me gusta”.

Tal fue el impacto que el mismo futbolista hizo un video, este jueves, para agradecer todo lo que pasó en su vida en las últimas horas. “Muchas gracias por todo el apoyo, disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, dijo entre risas para luego seguir hablando en inglés.

“Ha sido una locura estas últimas 48 horas y estoy agradecido de poder representar a mi país en este mundial y aprecio todo el amor de ustedes de todas partes del mundo”, manifestó.

Incluso, algunos costarricenses han comentado sus publicaciones, como Julián Valverde, el streamer Keiz y la actriz Sofía Chaverri.

El futbolista se destaca como defensa y es parte de los seleccionados que buscan que Nueva Zelanda gane un juego por primera vez en un mundial de fúbtol.