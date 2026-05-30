Puro Deporte

Hasta la cuenta oficial del Mundial 2026 se une a la locura por Tim Payne

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, se consolidó en solo un par de días como la gran figura del Mundial 2026, sin que el torneo haya empezado

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Por Fanny Tayver Marín
Tim Payne remata durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025.
Tim Payne remata durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025. Payne es la sensación del Mundial 2026 que ni siquiera ha empezado. (DAVID ROWLAND/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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