Hasta la cuenta oficial del Mundial 2026 se une a la locura por Tim Payne

Tim Payne remata durante un partido de Nueva Zelanda ante Nueva Caledonia, en marzo de 2025. Payne es la sensación del Mundial 2026 que ni siquiera ha empezado.

Hablar del Mundial 2026 es hablar de Tim Payne. El fenómeno de Nueva Zelanda sigue en boca de todos, y ahora hasta de la propia FIFA tiene algo que ver.

Payne se hizo famoso esta semana luego de que Valen Scarsini, un creador de contenido argentino, decidiera unir a toda Latinoamérica alrededor del “jugador menos conocido del Mundial”.

En 48 horas, su cuenta de Instagram pasó de tener 5.000 seguidores a más de 2,3 millones. Además, sus posteos son replicados por miles de personas, la mayoría hispanohablantes, incluyendo también a marcas como Netflix y Duolingo.

La cuenta oficial de la Copa Mundial 2026 en Instagram se unió al trend e hizo un posteo simple pero contundente: “Dos palabras: Tim Payne”, junto a la bandera de Nueva Zelanda y la canción Aura de Tony Dark Eyes.

El posteo de inmediato se llenó de reacciones, como todo lo que tiene el nombre de Tim Payne por estos días. Uno de los mensajes decía “Vengo del futuro, Nueva Zelanda ganó el Mundial. Hat trick de Tim en la final”.

Todavía falta saber qué pasará propiamente durante el Mundial, en el que Nueva Zelanda se enfrentará al equipo más polémico, Irán, además de Egipto y Bélgica.

Aunque sus opciones de clasificar no son muy altas, la locura por Tim Payne les permite a los oceánicos tener a la primera gran figura de este Mundial.

Puede ver a continuación la publicación oficial de la cuenta del Mundial 2026: