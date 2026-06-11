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La FIFA ya desata la emoción del Mundial 2026 con ‘preinauguración’: así puede ver la transmisión gratuita

Belinda, Andrea Bocelli, Major Lazer y otras estrellas se presentarán en las tres sedes

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Por Juan Pablo Sanabria
Fifa Countdown
El evento FIFA Countdown marca la antesala oficial del Mundial 2026. (FIFA)







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Mundial 2026FIFA Countdown 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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