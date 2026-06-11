La FIFA ya desata la emoción del Mundial 2026 con ‘preinauguración’: así puede ver la transmisión gratuita

El Mundial 2026 dará inicio oficialmente este jueves 11 de junio, pero desde hoy ya arranca la magia y la emoción con el FIFA Countdown Concert. Este evento, que es una especie de acto preinaugural, se presenta en los tres países sede y también será transmitido a todo el mundo.

Se trata de tres conciertos simultáneos con grandes estrellas. En México, se presentarán Belinda, Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Elena Rose y Belinda. Por su parte, Estados Unidos contará con Diplo, Major Lazer, Davido, BIA y Ava Max. Y Canadá también dirá presente con AHI, Wyclef Jean, Vegedream, The Beaches, Sanjoy, Nora Fatehi y Bryan Adams.

La particularidad de este acto es que, además de quienes compraron entrada para la inauguración del jueves, se espera que millones de personas de todo el orbe puedan disfrutar de este de forma gratuita.

Esto se debe a que la transmisión, que dio inicio a las 7 p. m., pasa por la cuenta oficial de la FIFA en TikTok. Aunque se interrumpió durante aproximadamente 10 minutos por inconvenientes técnicos, ya se transmite en vivo sin problemas.

Andrea Bocelli, reconocido cantante italiano, fue el encargado de dar inicio a la actividad, desde el Auditorio Nacional. Se tiene planeado que el novedoso concierto dure aproximadamente 2 horas.