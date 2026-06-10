Costa Rica sí tendrá participación en la inauguración del Mundial 2026: a último minuto se confirmó la noticia

Costa Rica sí tendrá una participación en el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, específicamente en la sede de México. Así lo confirmaron el periodista Gustavo López, el actor Mauricio Astorga y la locutora tica Rose Davis en una intervención en Canal 7, previo al partido amistoso que enfrentará nuestra selección contra Inglaterra.

Davis es precisamente la protagonista de esta noticia, ya que anunció que será la voz oficial en la ceremonia de inauguración, que se realizará este jueves 11 en el estadio Ciudad de México, en la capital azteca.

Junto a López y al popular personaje Morgan, la limonense dio detalles de su trabajo en la inauguración y la emoción que la embarga al lograr este hito en su carrera.

La costarricense Rose Davis será la voz del Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial y muchos juegos más ¡Orgullo tico! pic.twitter.com/UcSx9lFLPu — TDMAX (@tdmaxcr) June 10, 2026

“Estaba en el ensayo de la ceremonia y lloraba como una chiquita porque la chiquita de Limón, de barrio Roosevelt, que veía por Teletica los partidos, hoy no puede creer esto; pero también sabe que lo hemos trabajado”, manifestó la locutora a sus compañeros de Teletica.

Aunque su trabajo en la máxima cita del fútbol mundial es toda una marca en su trayectoria, esta no es la primera vez que la costarricense se enfrenta a un estadio de fútbol, ya que ha trabajado animando en encuentros de la Copa Oro (masculina y femenina) y también en la Concachampions.