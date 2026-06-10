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Costa Rica sí tendrá participación en la inauguración del Mundial 2026: a último minuto se confirmó la noticia

Este jueves 11 de junio, la cita mundialista tendrá su inauguración en el estadio Azteca, en Ciudad de México

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Por Jessica Rojas Ch. y Fanny Tayver Marín
Costa Rica
Costa Rica tendrá una participación especial en la inauguración del Mundial 2026. (Perplexity)







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Rose DavisMundial 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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