Estados Unidos lanza advertencia a influencers que estarán en el Mundial: Grabar contenido con visa de turista es ilegal

Estados Unidos vigilará muy de cerca a los creadores de contenido o influencers que viajen al Mundial.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, lanzó una importante advertencia a los influencers internacionales que irán al Mundial de fútbol 2026, que tiene como sedes a dicho país, México y Canadá.

De acuerdo con el medio El País, la administración Trump pondrá mayor atención a quienes ingresen a su país con visa de turistas y realicen creación de contenido con fines lucrativos en plataformas digitales como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y otras, actividad que las autoridades consideran un trabajo en suelo estadounidense.

La visa de turista (B-2) permite el ingreso al país estadounidense para realizar vacaciones, visitas a familiares o incluso tratamientos médicos; sin embargo, prohíbe realizar actividades laborales. De acuerdo con El País, el gobierno estadounidense “prevé endurecer las inspecciones en aeropuertos y puestos fronterizos sobre los influencers mexicanos y de otros países que se valen de un visado turístico para ‘trabajar’ y generar grandes ganancias".

El País explicó que para los creadores de contenido hay alternativas como la visa O-1, que se entrega a artistas o deportistas.

Según la fuente consultada por el medio, los videos que publiquen los influencers los delatarían sobre la actividad que realizan durante el Mundial en Estados Unidos.

En una información oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional del país, se afirmó que quienes ingresan con una visa de visitante pero realizan actividades que generen ingresos económicos, estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión.