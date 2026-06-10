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Estados Unidos lanza advertencia a influencers que estarán en el Mundial: Grabar contenido con visa de turista es ilegal

El gobierno de Donald Trump prevé endurecer las inspecciones en aeropuertos y fronteras entre Estados Unidos y México

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Por Jessica Rojas Ch.
Influencers Estados Unidos Mundial 2026
Estados Unidos vigilará muy de cerca a los creadores de contenido o influencers que viajen al Mundial. (Perplexity)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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