Dónde ver la inauguración del Mundial 2026: 10 opciones para disfrutar un jueves diferente

Los aficionados costarricenses vivirán la emoción de la inauguración Mundial 2026 en diversos comercios del país. El Estadio Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial.

Este jueves 11 de junio será la esperada inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El pitazo inicial del encuentro de apertura está programado para la 1 p. m., hora de Costa Rica, aunque la ceremonia empezará a las 11:30 a. m.

El histórico Estadio de Ciudad de México (también conocido como Azteca o Banorte) albergará este primer compromiso del torneo y el horario no será impedimento para que los aficionados disfruten de la gran fiesta.

Aquí le presentamos algunas opciones de lugares para ver el compromiso entre México vs. Sudáfrica.

Hooligans: Todas las sucursales del país ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso. Las reservaciones se tramitan por medio de su sitio web. Hooters: Los locales de Escazú, Heredia, San Pedro y Pinares dispondrán de pantallas gigantes. Este comercio ofrece parqueo gratuito. Los interesados pueden reservar a través de su WhatsApp. Barra Brava Sport Bar: Este establecimiento se ubica en Los Yoses. El comercio transmitirá los primeros partidos del Mundial 2026. El lugar organizará una quiniela con diversos premios. Usted puede solicitar información al teléfono 6072-2532. Sports Bar Las Delicias: El negocio se localiza en Salitral de Desamparados. Esta opción es ideal para los vecinos de las zonas cercanas. Parte de la experiencia es su reconocido menú de bocas. Usted puede reservar al número 2250-7819. Cheers Lindora: El bar se encuentra en La Antigua Cartonera. El establecimiento contará con pantalla gigante. Habrá servicio de Dj y animación en vivo. El parqueo es gratuito y puede reservar al contacto 6230-1401. Nine Sport Bar: Este local se sitúa en San Joaquín de Flores. Los aficionados disfrutarán de los 104 partidos del torneo. El comercio organizará una quiniela y las reservaciones se gestionan mediante el número 7116-2122. Ozzy’s Sport Bar: El negocio se localiza en Paseo Colón. El sitio dispondrá de múltiples pantallas. El lugar promete un gran ambiente futbolístico y para reservaciones está disponible el 8311-2268. Restaurante La Casona de Laly: La cadena posee establecimientos en Curridabat, Escazú, San Pedro, Santa Ana y Heredia. Todos los puntos proyectarán la Copa del Mundo. El local de Heredia otorgará un 50% de descuento en todo el menú. Este beneficio aplicará los días 10 y 11 de junio. Roosters: Este comercio se ubica en Alajuela. El bar transmitirá la inauguración del Mundial. El negocio ofrecerá una promoción de 2x1 en chifrijos. Usted puede realizar su reserva al número 6068-3265. María Mezcal: Este establecimiento posee locales en Cartago y Zapote. Los comercios ofrecerán la inauguración en vivo con pantallas gigantes para el público.

A pesar de la ausencia de la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026, usted podrá seguir disfrutando de este gran evento en diversos establecimientos del país.