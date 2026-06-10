Fútbol

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026: 10 opciones para disfrutar un jueves diferente

Diversos establecimientos ofrecen múltiples opciones para recibir a los aficionados en la inauguración del Mundial 2026 este 11 de junio

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Por Steven Torres
El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026, tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025.
Los aficionados costarricenses vivirán la emoción de la inauguración Mundial 2026 en diversos comercios del país. El Estadio Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial. (PAUL ELLIS/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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