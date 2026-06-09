¿Quiere que su nombre aparezca en las pantallas del Mundial 2026? Esto cobra la FIFA por el servicio

Las pantallas de los estadios mundialistas proyectarán los nombres de los aficionados, gracias al nuevo servicio de la FIFA. Esta es la sede de Guadalajara.

La FIFA presentó este martes 9 de junio una novedosa propuesta denominada Super Fan Shoutout (Súper Saludo). Esta iniciativa consiste en que los seguidores de la Copa del Mundo 2026 podrán pagar una tarifa para que su nombre, o el de un ser querido, se muestre en las pantallas de los estadios durante el compromiso.

Este servicio se habilitó con el fin de que el público interactúe con el equipo al que apoya. El costo regular de la mención es de 99 dólares; sin embargo, para todos los encuentros de la fase de grupos se fijó un precio rebajado de 79 dólares.

Los interesados podrán acceder desde la página oficial de FIFA y tendrán la opción de elegir el partido de su preferencia y reservar el espacio para que la mención aparezca en el momento preciso. Esta innovación se estrenará este jueves 11 de junio durante el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, en el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

Actualmente, esta iniciativa ya se encuentra agotada para los compromisos de México contra Sudáfrica y el de la República de Corea ante la República Checa. No obstante, para los restantes partidos los espacios aún están disponibles.