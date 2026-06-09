Fútbol

¿Quiere que su nombre aparezca en las pantallas del Mundial 2026? Esto cobra la FIFA por el servicio

FIFA vende espacios para que aficionados proyecten su nombre en los estadios del Mundial 2026

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Por Steven Torres
Copa del Mundo del 2026 en Norteamérica. Foto: AFP.
Las pantallas de los estadios mundialistas proyectarán los nombres de los aficionados, gracias al nuevo servicio de la FIFA. Esta es la sede de Guadalajara. (ULISES RUIZ/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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