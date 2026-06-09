Fútbol

Mundial 2026: ¿Cuál es el ‘grupo de la muerte’?

Varios grupos del Mundial 2026 se ven reñidos; el favoritismo histórico de los gigantes coexistirá con la presión de escuadras combativas

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Por Steven Torres
Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, que tendrá 104 partidos.
Distribución oficial de los grupos mundialistas. Tres sectores acaparan las miradas debido al nivel técnico y el recorrido internacional de los combinados que los integran. (MANDEL NGAN/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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