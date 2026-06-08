Guía completa para ver el Mundial 2026 en televisión: horarios y canales de cada partido

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, comienza este jueves 11 de junio y los aficionados en Costa Rica tendrán tres opciones para seguir la cita mundialista por televisión.
En televisión abierta Teletica Canal 7 tiene los derechos de transmisión, pero no dará la totalidad de los partidos, solamente pasará 32 juegos, de los cuales 17 corresponden a primera fase.
Mientras tanto, la cadena Fox, que recientemente adquirió los derechos de Tigo Sports, le llevará los compromisos a los costarricenses por sus canales Fox y Fox+.
En estos canales se podrán observar los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que usted deberá conocer muy bien los horarios de los compromisos para no perderse ningún detalle de la fiesta mundialista.
Además, es importante que cada televidente revise si su cablera tiene disponibles los dos canales que habilitará Fox para este Mundial.
Calendario mundialista de la primera fase
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora 1 p. m.
Corea del Sur vs. República Checa por Fox+, Hora: 8 p.m.
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Estados Unidos vs. Paraguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Sábado 13 de junio
Catar vs. Suiza, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Brasil vs. Marruecos, por Fox+. Hora: 4 p.m.
Haití vs. Escocia, por Fox+, Hora: 7 p.m.
Australia vs. Turquía, por Fox+. Hora: 10 p.m.
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curazao, por Fox+. Hora: 11 a.m.
Países Bajos vs. Japón, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Costa de Marfil vs. Ecuador, por Fox+. Hora: 5 p.m.
Suecia vs. Túnez, por Fox+. Hora: 8 p.m.
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde, por Fox+. Hora: 10 a.m.
Bélgica vs. Egipto, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Arabia Saudita vs. Uruguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 4 p.m.
Irán vs. Nueva Zelanda, por Fox+. Hora: 7 p.m.
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Irak vs. Noruega, por Fox+. Hora: 4 p.m.
Argentina vs. Argelia, por Fox+. Hora: 7 p.m.
Austria vs. Jordania, por Fox+. Hora: 10 p.m.
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD Congo, por Fox+. Hora: 11 a.m.
Inglaterra vs. Croacia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Ghana vs. Panamá, por Fox+. Hora: 5 p.m.
Uzbekistán vs. Colombia, por Fox+. Hora: 8 p.m.
Jueves 18 de junio
República Checa vs. Sudáfrica, por Fox+. Hora: 10 a.m.
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Canadá vs. Catar, por Fox+. Hora: 4 p.m.
México vs. Corea del Sur, por Fox+. Hora: 7 p.m.
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Escocia vs. Marruecos, por Fox+. Hora: 4 p.m.
Brasil vs. Haití, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 6:30 p.m.
Turquía vs. Paraguay, por Fox+. Hora: 9 p.m.
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 11 a.m.
Alemania vs. Costa de Marfil, por Fox+ Hora: 2 p.m.
Ecuador vs. Curazao, por Fox+. Hora: 6 p.m.
Túnez vs. Japón, por Fox+, Hora: 10 p.m.
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 10 a.m.
Bélgica vs. Irán, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Uruguay vs. Cabo Verde, por Fox+. Hora: 4 p.m.
Nueva Zelanda vs. Egipto, por Fox+. Hora: 7 p.m.
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria, por Fox, Fox+, Canal 7. Hora: 11 a.m.
Francia vs. Irak, por Fox+. Hora: 3 p.m.
Noruega vs. Senegal, por Fox+. Hora: 6 p.m.
Jordania vs. Argelia, por Fox+. Hora: 9 p.m.
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán, por Fox+. Hora: 11 a.m.
Inglaterra vs. Ghana, por Fox+. Hora: 2 p.m.
Panamá vs. Croacia, por Fox+ Hora: 5 p.m.
Colombia vs. RD Congo, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 8 p.m.
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por Fox. Hora: 1 p.m.
Escocia vs. Brasil, por Fox+. Hora: 4 p.m.
Marruecos vs. Haití, por Fox. Hora: 4 p.m.
República Checa vs. México, por Fox y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Sudáfrica vs. Corea del Sur, por Fox+. Hora: 7 p.m.
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania, por Fox y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Curazao vs. Costa de Marfil, por Fox+. Hora: 2 p.m.
Japón vs. Suecia, por Fox. Hora: 5 p.m.
Túnez vs. Países Bajos, por Fox+. Hora: 5 p.m.
Paraguay vs. Australia, por Fox. Hora: 8 p.m.
Turquía vs. Estados Unidos, por Fox+. Hora: 8 p.m.
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia, por Fox y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Senegal vs. Irak, por Fox+. Hora: 1 p.m.
Uruguay vs. España, por Fox y Canal 7. Hora: 6 p.m.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita, por Fox+. Hora: 6 p.m.
Nueva Zelanda vs. Bélgica, por Fox+. Hora: 9 p.m.
Egipto vs. Irán, por Fox. Hora: 9 p.m.
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra, por Fox y Canal 7. Hora: 3 p.m.
Croacia vs. Ghana, por Fox+. Hora: 3 p.m.
Colombia vs. Portugal, por Fox y Canal 7. Hora: 5:30 p.m.
RD Congo vs. Uzbekistán, por Fox+. Hora: 5:30 p.m.
Argelia vs. Austria, por Fox. Hora: 8 p.m.
Jordania vs. Argentina, por Fox+. Hora: 8 p.m.