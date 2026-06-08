Puro Deporte

Guía completa para ver el Mundial 2026 en televisión: horarios y canales de cada partido

La Copa del Mundo 2026 inicia este jueves 11 de junio y aquí le damos a conocer los horarios y los canales para ver los partidos por televisión

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
FIFA signage is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
La Copa del Mundo 2026 tendrá 104 partidos, los cuales se podrán observar en Costa Rica. (PATRICK T. FALLON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026CanalesHorarios de partidosFoxTeletica
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.