El Mundo

México promete inauguración del Mundial ‘en paz’ en medio de protestas

‘Vamos a garantizar (...) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila’, dijo Sheinbaum.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México.
Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México. (GERARDO VIEYRA/NurPhoto via AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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