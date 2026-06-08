México promete inauguración del Mundial ‘en paz’ en medio de protestas

Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México.

México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno garantizará que la inauguración del Mundial se realice “en paz” en medio de protestas de maestros en la capital.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, exige aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. En paro desde la semana pasada, ha realizado bloqueos de calles y derribó incluso estatuas alusivas a jugadores del torneo de fútbol.

México recibe a Sudáfrica en la inauguración del Mundial, el jueves en el estadio Azteca.

Los alrededores de la plaza central del Zócalo, donde estará el ‘fan fest’, se encuentran bloqueados, según Sheinbaum para “no caer en provocaciones” de reprimir las movilizaciones con la policía.

“Vamos a garantizar (...) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Los maestros preparan movilizaciones frente a medios de comunicación este lunes en Ciudad de México.

Además, familiares de personas desaparecidas también planean movilizarse en los alrededores del Azteca el día del inicio del torneo, que también organizan Estados Unidos y Canadá.

El gabinete de Sheinbaum precisó en la rueda de prensa detalles de sus propuestas a la CNTE, desde el diseño de un nuevo mecanismo de asignación de plazas laborales hasta el planteamiento de crear una aseguradora pública que administre las pensiones de los maestros retirados.

El gobierno, sin embargo, advirtió que derogar la ley de pensiones vigente como pide el gremio es inviable e implicaría un gasto equivalente a 7 billones de pesos (unos $400.000 millones), explicó Martí Batres, director del instituto de seguridad social para los empleados públicos.

El gremio ha dicho que rechazaba el planteamiento gubernamental, mientras la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, llamó a los huelguistas a levantar los bloqueos y regresar a las aulas.

“Es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad”, dijo la funcionaria.