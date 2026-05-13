El Mundo

Claudia Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en territorio mexicano

‘Es falso que operan agentes de la CIA en territorio’, insistió la presidenta de México.

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Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio un discurso por la imposición de aranceles de Donald Trump al acero y aluminio.
La presidenta de México dijo que no tomará ninguna medida por la imposición de los aranceles al acero y aluminio. Foto utilizada con fines ilustrativos. (AFP/AFP)







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