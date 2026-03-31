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Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dona dinero de su cuenta personal a Cuba

Crisis en la isla se ha agravado por presiones del gobierno de Donald Trump

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Por AFP y Sebastián Sánchez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresa su apoyo a Cuba por razones humanitarias. Foto: AFP PHOTO / Presidencia de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresa su apoyo a Cuba por razones humanitarias. (HANDOUT/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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