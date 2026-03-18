Cuba acusa a Costa Rica de subordinarse a Estados Unidos tras cierre de embajada

Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denunció que la decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana responde a presiones directas de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial de la cancillería de la isla, el gobierno costarricense exhibe un historial de subordinación a la política estadounidense, sumándose a una ofensiva que busca aislar a la nación caribeña.

La Habana calificó la medida como arbitraria y señaló que San José informó el cierre unilateral mediante una nota diplomática el pasado 17 de marzo. Las autoridades cubanas afirmaron que el paso dado por la administración de Rodrigo Chaves carece de argumentos y solo sirve para alimentar la escalada de agresiones contra la Revolución cubana.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves aseguró este miércoles que su gobierno no reconoce la legitimidad del régimen cubano.

El mandatario costarricense solicitó a las autoridades de la isla el retiro inmediato de su personal diplomático en San José, permitiendo únicamente la permanencia de funcionarios administrativos y consulares.

El canciller Arnoldo André Tinoco fundamentó la decisión en el aumento de la represión contra activistas y ciudadanos en Cuba. André indicó que el deterioro de las condiciones de vida, marcado por la escasez de alimentos y medicinas, hace imposible el funcionamiento de la sede costarricense, que no tiene personal diplomático desde el 5 de febrero.

El gobierno cubano rechazó la solicitud de retiro de sus diplomáticos bajo una supuesta reciprocidad, calificándola de infundada. La cancillería de la isla sostuvo que el intento de aislamiento fracasará, pues los pueblos de ambos países permanecen unidos por lazos históricos que no se destruyen por decisiones oficiales.

A partir del 1 de abril, las relaciones entre San José y La Habana se limitarán estrictamente al ámbito consular. Chaves confirmó que la atención para los costarricenses se brindará ahora desde la embajada en Panamá y adelantó que la presidenta electa, Laura Fernández, mantendrá la misma línea política frente a Cuba.