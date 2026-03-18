Política

Cuba acusa a Costa Rica de subordinarse a Estados Unidos tras cierre de embajada

Cancillería cubana afirma que San José actúa bajo presión de Estados Unidos para aislar a la isla de la comunidad internacional. Rodrigo Chaves anunció esta tarde la decisión

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Por Sebastián Sánchez
Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación.
Cuba califica de arbitraria la decisión de Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada costarricense en esa nación. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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