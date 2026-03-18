Costa Rica cierra su embajada en Cuba y pide a la isla reducir su personal diplomático en San José

El Gobierno de Costa Rica anunció el cierre de su embajada en Cuba y solicitó reducir la presencia diplomática cubana en el país.

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en Cuba y solicitó a las autoridades de ese país reducir su representación diplomática en territorio costarricense.

La decisión fue comunicada este miércoles, en una conferencia de prensa efectuada en Peñas Blancas, como parte de una postura oficial ante la situación política en la isla, según explicaron el canciller Arnoldo André Tinoco y el mandatario Rodrigo Chaves.

Según el gobierno, Costa Rica no permanecerá en silencio ante lo que consideran una falta de libertades en Cuba. El canciller indicó que la medida se fundamenta en la preocupación del país por el aumento de la represión contra ciudadanos, activistas y opositores en Cuba.

El jerarca también señaló que existen informes de organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que evidencian hostigamiento y presiones contra personas críticas del gobierno cubano.

A esto se suma, agregó, el deterioro de las condiciones de vida en la isla, marcado por escasez de bienes esenciales, dificultades de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como una reducción de oportunidades económicas.

El canciller explicó que este contexto hace “prácticamente imposible” el funcionamiento adecuado de la representación diplomática costarricense en La Habana, la cual, además, no cuenta con personal diplomático desde el pasado 5 de febrero.

Pide a la isla reducir su personal diplomático en San José

El canciller indicó que solicitaron al Gobierno cubano mantener únicamente el personal consular básico en Costa Rica, con el fin de atender las necesidades de sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que su gobierno no reconoce la legitimidad del régimen cubano.

“Llévense a sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado, bienvenidos”, manifestó. El mandatario agregó que la atención se brindará desde Panamá.

Chaves sostuvo que la decisión se tomó en consulta con la presidenta electa, Laura Fernández, quien, según dijo, mantendrá la misma línea.

Además, criticó el modelo comunista cubano y aseguró que “ha fracasado”, al tiempo que anticipó posibles críticas por parte de la oposición por la medida tomada.