Política

Costa Rica cierra su embajada en Cuba y pide a la isla reducir su personal diplomático en San José

Desde Peñas Blancas, las autoridades anunciaron la medida como parte de su postura ante la situación política en Cuba

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Por Cristian Mora
Embajada de Cuba
El Gobierno de Costa Rica anunció el cierre de su embajada en Cuba y solicitó reducir la presencia diplomática cubana en el país. (Lenin Nolly/picture-alliance)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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