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Gobierno de Trump presiona a Cuba para que presidente renuncie, dice el ‘New York Times’

Miguel Díaz-Canel saldría del poder, pero el gobierno comunista seguiría en su lugar, según negociaciones que continúan.

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Por Fernando Chaves Espinach
Donald Trump busca abrir Cuba a negocios estadounidenses.
Donald Trump busca abrir Cuba a negocios estadounidenses. (ANNABELLE GORDON/AFP)







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Miguel Díaz-CanelCubaDonald TrumpPartido Comunista de Cuba
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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