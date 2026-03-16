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Trump dice que espera tener ‘el honor de tomar Cuba’: ‘Puedo hacer lo que quiera con ella’

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval.

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Por AFP
Donald Trump comunica sus planes para Cuba.
Donald Trump comunica sus planes para Cuba. (ANNABELLE GORDON/AFP)







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