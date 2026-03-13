Cuba confirma ‘conversaciones’ con Estados Unidos en medio de tensiones con Donad Trump

El anuncio ocurre en medio de fuertes tensiones entre Washington y La Habana y llamados del gobierno de Donald Trump a un acuerdo.

La Habana, Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente “conversaciones” con representantes de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único) y ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del PCC y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, añadió el presidente cubano.

Díaz-Canel, que es también primer secretario del PCC, destacó que esas conversaciones, son facilitadas por “factores internacionales” que no precisó.

En la imagen, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. (YAMIL LAGE/AFP)

El jueves por la noche, La Habana anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente Trump ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias.

Desde mediados de enero aseguró que su gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla, sumida desde hace seis años en una crisis sin precedentes, agravada por el bloqueo petrolero de facto que le ha impuesto Estados Unidos.

Díaz-Canel subrayó que las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.

Asimismo, pretenden “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación”, detalló.

Según Díaz-Canel, durante esos intercambios, La Habana ha expresado su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.