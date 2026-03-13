El Mundo

Cuba confirma ‘conversaciones’ con Estados Unidos en medio de tensiones con Donad Trump

Las autoridades cubanas confirmaron reuniones recientes con representantes de Washington para discutir problemas bilaterales y posibles vías de cooperación

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la medida de Estados Unidos.
El anuncio ocurre en medio de fuertes tensiones entre Washington y La Habana y llamados del gobierno de Donald Trump a un acuerdo. (YAMIL LAGE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosCubaDonald TrumpMiguel Díaz-Canel
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.