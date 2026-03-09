ONU negocia con Estados Unidos ingreso de combustible a Cuba por crisis energética

La gente se reúne después de un apagón en el Malecón de La Habana el 4 de marzo de 2026.

La Habana, Cuba. La ONU negocia con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a Cuba con “fines humanitarios”, en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, afirmó el lunes en exclusiva a la AFP el representante de Naciones Unidas en La Habana, Francisco Pichón.

Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba, aplica una política de máxima presión sobre La Habana. Ningún barco cargado de combustible ha entrado oficialmente en Cuba desde hace dos meses.

Existen “intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios”, declaró Pichón.

“Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia (...)” y “para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables”, aseguró Pichón, quien subraya que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU está “muy racionado” debido a la crisis.

“La viabilidad operativa de esta respuesta nuestra como Sistema de Naciones Unidas depende de acceso a energía y a combustible” y “en este momento está siendo comprometida”, consideró.

Pichón mencionó en particular que “las visitas sobre el terreno son muy pocas” y hay “menor disponibilidad de fletes en Cuba”, cuyos servicios experimentan un “encarecimiento” debido a la escasez.

“Hemos experimentado dificultades en la disponibilidad de combustible para los procesos de extracción de puertos o de aeropuertos. La transportación desde La Habana hacia las provincias es muy restringida”, insistió.

La crisis energética en la isla de 9,6 millones de habitantes, se agravó después de la captura, por las fuerzas estadounidenses, del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero y el brusco cierre de los envíos de combustible desde Caracas, principal proveedor de carburante de la isla durante los últimos 25 años.

Estados Unidos invoca la “amenaza excepcional” que representa la isla comunista situada a 150 kilómetros de las costas de la Florida.

Frente a la crisis energética, el gobierno cubano puso en marcha un paquete de medidas de emergencia, que incluye una restricción drástica de las ventas de combustible.