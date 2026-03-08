Presidente cubano tilda de ‘neocolonial’ la cumbre convocada por Trump en Florida

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “reaccionaria y neocolonial” la cumbre convocada por Donald Trump en Florida, en la que el republicano aseguró que la isla “vive sus últimos momentos”.

“La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por EEUU con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países”, señaló Díaz-Canel en X.

En la cumbre, que reunió a una docena de líderes afines a Washington para abordar la lucha contra los cárteles en el continente, Trump dijo que Cuba, sometida a un bloqueo petrolero de facto por Estados Unidos, “vive sus últimos momentos”.

Asimismo, reiteró que el gobierno comunista de la isla estaba “negociando” con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles. La Habana lo ha negado más de una vez.

La cumbre “es un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona De Paz”, firmada en La Habana en 2014, “un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”, añadió Díaz-Canel.

Las relaciones entre los dos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las reiteradas amenazas de Trump, quien instó al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo” antes de que sea demasiado tarde.

Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la “amenaza excepcional” que supondría para su seguridad nacional la isla, a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán.