Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos por cargos criminales, anuncia Marco Rubio, quien descarta nuevas acciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos, que lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, organización calificada como terrorista extranjera en noviembre pasado.

La información fue confirmada por el senador republicano Mike Lee en un mensaje publicado en la red social X tras una conversación telefónica con el secretario de Estado, en la que indicó que el gobernante venezolano ha sido capturado y no se esperan nuevas acciones militares en el país.

“Acabo de hablar por teléfono con @SecRubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, escribió Lee en su cuenta oficial.

De acuerdo con el legislador, la acción militar desplegada durante la noche tuvo como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”.

No anticipan más acciones en Venezuela

En su publicación, el senador señaló que la operación “probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente según el Artículo II de la Constitución”, al considerar que existía la necesidad de proteger al personal estadounidense frente a un “ataque real o inminente”.

Lee añadió que, de acuerdo con lo conversado con Rubio, no se anticipan más acciones en Venezuela ahora que Maduro se encontraría bajo custodia de Estados Unidos.

Las declaraciones de Lee, difundidas a través de X, se producen en medio de una alta tensión política y militar, y podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre Washington y Caracas, luego de que se registraran una serie de ataques en zonas claves de Caracas, La Guaira y Miranda, que habrían concluido con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, según confirmó el presidente Trump.