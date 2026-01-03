El Mundo

Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela por el Ejército de Estados Unidos

Donald Trump aseguró que su país llevó a cabo una operación militar en Caracas para capturar y extraer a Nicolás Maduro.

Por Fabrice Le Lous

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su red social Truth Social, la madrugada de este sábado 3 de enero, que su país llevó a cabo una operación militar en Venezuela que derivó en la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.








Donald TrumpNicolás MaduroCaptura de MaduroBombardeos en VenezuelaExplosiones en Caracas
Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

