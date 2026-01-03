El Mundo

(Videos) Fuertes explosiones sacuden la capital de Venezuela la noche del 3 de enero

Hechos ocurren en momentos de alta tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro

Por AFP

Caracas, Venezuela. -- Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 2:00 a.m. locales (1:00 a.m. hora de Costa Rica) de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en la capital venezolana.








