Unidad de los Delta Force capturó a Nicolás Maduro y su esposa tras amplio despliegue de helicópteros Chinook en Venezuela

Imagen de archivo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una manifestación en Venezuela; ambos fueron capturados por Estados Unidos este 3 de enero.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense de este 3 de enero, en Venezuela, implicó un gran despliegue de helicópteros “Chinook” y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habrían sido sacados del país en una de estas aeronaves.

Bombardeos en Caracas

Según fuentes consultadas por CBS News, reseñadas por EFE, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró este sábado que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras los ataques de Estados Unidos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira en horas de la madrugada.

Explosiones en Caracas, Venezuela.

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, la funcionaria exigió al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Delcy Rodríguez pidió a la población que se active en fusión cívico-militar “para defender al país”.

Minutos antes, Trump había anunciado la captura de Maduro y de su esposa. En un mensaje publicado en la red social Truth Social, aseguró que fueron extraídos de Venezuela.

Explosiones en Caracas

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, expresó Trump.

El republicano aseguró que la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos.