Donald Trump afirma que Cuba ‘negocia’ con Estados Unidos porque no tienen dinero ni petróleo

Trump sostuvo que Cuba negocia con EE. UU. por falta de recursos y advirtió que su gobierno no permitirá influencia extranjera en el hemisferio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba negocia con su gobierno debido a la crisis económica que enfrenta la isla y a la escasez de petróleo.

Durante un acto en Florida, el mandatario afirmó que el país caribeño atraviesa una situación crítica. Según explicó, Cuba ya no cuenta con recursos financieros ni con suministro energético suficiente.

Trump indicó que la isla dependía en el pasado del apoyo de Venezuela, tanto en dinero como en petróleo. Sin embargo, señaló que ese respaldo ya no existe.

El presidente sostuvo que esa situación llevó a las autoridades cubanas a buscar conversaciones con Washington.

Según dijo, Cuba negocia actualmente con él, con el senador Marco Rubio y con otros representantes estadounidenses. Trump manifestó que confía en que ambas partes alcanzarán un acuerdo.

El mandatario también describió a Cuba como un país que atraviesa un momento límite. Indicó que durante décadas escuchó sobre la crisis en la isla y la calificó como un desastre.

Trump afirmó que el país se encuentra en sus últimos momentos bajo el sistema actual. Aseguró que, tras ese proceso, Cuba podría iniciar una nueva etapa.

En el mismo acto, el presidente también se refirió al papel de Marco Rubio en las conversaciones. Según explicó, el senador viajaría durante dos días para cerrar el acuerdo relacionado con Cuba. Trump consideró que lograr ese pacto resultará sencillo.

El mandatario además vinculó el tema de Cuba con su política exterior para el hemisferio. Señaló que Venezuela y Cuba deben ajustarse a la nueva doctrina de Estados Unidos.

Según explicó, su gobierno no permitirá la presencia de una influencia extranjera hostil en la región.

Trump añadió que esa postura también incluye al canal de Panamá, el cual mencionó como un punto estratégico para Washington.

