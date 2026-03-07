Trump ofrece uso de misiles contra carteles en Latinoamérica al presentar coalición regional contra narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. El presidente Trump recibe a una docena de líderes de derecha de América Latina y el Caribe para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país está dispuesto a emplear fuerza militar —incluidos misiles de alta precisión— contra líderes de organizaciones del narcotráfico en Centroamérica y otras naciones latinoamericanas, durante la apertura de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en el Trump National Doral Miami, un lujoso complejo hotelero de su propiedad, en Florida.

“Usaremos misiles. Si quieres que usemos un misil, son extremadamente precisos. ¡Pum!, directo a la sala. ¡Acaba con ese tipo del cartel!“, afirmó el mandatario en el discurso inaugural ante representantes de 17 países de Latinoamérica reunidos para discutir acciones conjuntas contra los carteles y redes criminales transnacionales.

Entre los asistentes figuran el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández.

El posible uso de armamento militar estaría enmarcado en una alianza regional denominada: “Coalición estadounidense contra los carteles”, anunciada este mismo sábado y, mediante la cual, Washington busca coordinar esfuerzos con otros gobiernos para enfrentar estructuras criminales que operan en varios países.

Chaves recibe bolígrafo al anunciarse inciativa de Trump

El encuentro se realiza en el Trump National Doral Miami, complejo inaugurado en 1962 que se ha consolidado como uno de los destinos de turismo de lujo más reconocidos del sur de Florida.

Trump señaló que el eje central de la iniciativa es una estrategia más agresiva contra estas organizaciones.

“El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y las redes terroristas de una vez por todas”, dijo.

Oferta de apoyo militar

Trump precisó que Estados Unidos actuaría si los gobiernos de la región así lo solicitan.

“Necesitamos tu ayuda. Solo tienes que decirnos dónde están”, indicó al referirse a los líderes de los carteles.

El mandatario también reconoció que no todos los países estarían dispuestos a aceptar ese tipo de intervención en su territorio.

“Muchos países no quieren eso… y eso también está bien”, expresó.

No obstante, insistió en que la magnitud de la amenaza supera la capacidad de respuesta policial.

“No se puede luchar contra esta gente con la policía… hay que utilizar el ejército”, sostuvo.

(*) Noticia en desarrollo