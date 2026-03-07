El Mundo

Trump dice que Cuba ‘vive sus últimos momentos’

“Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”, dijo Trump.

Por AFP
.
Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo.







