Trump no cede con Irán, dice que Cuba caerá y critica a Zelenski: Entrevista revela sus planes

Donald Trump dice que Zelenski debe ceder y aceptar un trato para acabar con la guerra contra Rusia.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump volvió a presionar el jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un “acuerdo” que ponga fin al conflicto en Ucrania, ya que su par ruso, Vladimir Putin, está “dispuesto” a hacerlo, dijo en una entrevista en el medio Politico.

“Zelenski debe moverse y llegar a un acuerdo (...) Creo que Putin está dispuesto a llegar a un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense, que advirtió al líder ucraniano que “no tiene las cartas en la mano”.

Esa no fue la única advertencia que lanzó en la entrevista telefónica de este jueves. Pese a la impopularidad de su guerra en Irán (59% de la población la desaprueba, según una encuesta de CNN), Trump insistió en que “a la gente le encanta lo que está pasando”. También dijo a Politico: “Cuba también va a caer”.

“Les cortamos todo el petróleo, todo el dinero; cortamos todo lo que venía de Venezuela, que era su única fuente. Y ahora quieren llegar a un acuerdo”, afirmó.

“Intervención” en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Washington ha influido en el debilitamiento del gobierno cubano. Al ser consultado por Politico sobre el papel estadounidense en la situación de la isla, respondió de forma irónica: “¿Usted qué cree?”. También elogió al nuevo gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez (“Está haciendo un trabajo fantástico”) y aseguró que la relación con Caracas es “excelente”.

Trump confirmó además que su administración mantiene contactos con la dirigencia comunista de Cuba, en medio de la creciente inestabilidad que enfrenta la isla tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Según el mandatario, el gobierno cubano “necesita ayuda” y actualmente existen conversaciones entre ambos países.

Asimismo, reconoció a Politico que la crisis en Cuba es por su “intervención”.

“Bueno, es por mi intervención, una intervención que está ocurriendo”, dijo Trump. “Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que llegaba desde Venezuela, que era la única fuente".

Estados Unidos seguirá en Irán

Por otra parte, con respecto al conflicto en Irán, Trump afirmó que Estados Unidos jugará un papel en el cambio de régimen.

Consultado por Politico sobre cuánta influencia espera tener sobre el futuro liderazgo de Irán, Trump respondió: “Voy a tener un gran impacto, o no habrá ningún acuerdo, porque no vamos a tener que volver a hacer esto otra vez”.

“Trabajaremos con el pueblo y con el régimen para asegurarnos de que llegue alguien que pueda reconstruir Irán de buena manera, pero sin armas nucleares”, afirmó el mandatario.

El Senado estadounidense no logró este miércoles frenar su bombardeo en Irán; constitucionalmente, el inicio de una guerra requiere la aprobación del Congreso.

Según una encuesta de CNN publicada este miércoles, 59% de la población desaprueba los ataques. El New York Times informó de que dos encuestas más, de Reuters/Ipsos y el Washington Post, mostraron resultados similares.

El perímetro de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán se ensanchó considerablemente en las últimas horas, al extenderse de Chipre a las aguas de Sri Lanka pasando por Turquía y Azerbaiyán, lo que obliga a muchos países a plantearse su postura ante el conflicto.