Senado de Estados Unidos no logró restringir a Trump en su guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos no logró, este miércoles 4 de marzo, avanzar una resolución de poderes de guerra destinada a frenar las acciones militares contra Irán y poner fin a la participación estadounidense en la creciente guerra regional.

La propuesta necesitaba al menos 60 votos para superar el umbral reglamentario y continuar su trámite, pero obtuvo solo 53. La mayoría de los republicanos, salvo Rand Paul, votó en contra. Del lado demócrata, casi todos la respaldaron, excepto el senador John Fetterman.

Según analiza USA Today, si bien no se logró avanzar con la limitación a la guerra, sí forzó a los republicanos a pronunciarse al respecto. Los efectos políticos podrían tener largo alcance, pues varios senadores se han manifestado contra la guerra en el pasado y ahora la respaldan en los términos de Trump, agregó el medio.

Según una encuesta de CNN publicada este miércoles, 59% de la población desaprueba los ataques. El New York Times informó de que dos encuestas más, de Reuters/Ipsos y el Washington Post, mostraron resultados similares.