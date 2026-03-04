El Mundo

Senado de Estados Unidos no logró restringir a Trump en su guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución de poderes de guerra destinada a frenar las hostilidades en Irán.

Por Fernando Chaves Espinach

El Senado de Estados Unidos no logró, este miércoles 4 de marzo, avanzar una resolución de poderes de guerra destinada a frenar las acciones militares contra Irán y poner fin a la participación estadounidense en la creciente guerra regional.








