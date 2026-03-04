El Mundo

Senado de Estados Unidos examina límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su primer discurso sobre Irán en la entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su primer discurso sobre Irán en la entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, en Washington. (SAUL LOEB/AFP)







Conflicto en IránEstados UnidosSenado de Estados UnidosIránIsraelDonald TrumpCasa Blanca
