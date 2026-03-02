Donald Trump justifica ataques contra Irán y anticipa más bajas militares

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estima que la guerra contra Irán durará cerca de un mes. Foto:

Washington, Estados Unidos. Donald Trump trató el domingo de justificar la operación militar contra Irán por la supuesta necesidad de garantizar la seguridad a largo plazo de Estados Unidos. Además preparó el terreno para más bajas entre los militares de su país, tras el anuncio de la muerte de tres soldados.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine”, dijo Trump en un vídeo publicado en su plataforma Truth Social, en respuesta a la noticia de las bajas.

“Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización”, afirmó el presidente estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump no se ha dirigido directamente a la nación desde el inicio de la guerra contra Irán el sábado, pero ha publicado dos mensajes en vídeo, ha anunciado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Truth Social y ha concedido entrevistas telefónicas a varios medios.

El presidente no habló con los periodistas en el Air Force One cuando el domingo regresaba a Washington desde Florida.

Altos funcionarios de su administración tienen previsto defender el ataque contra Irán ante el Congreso de Estados Unidos el martes, según informó la Casa Blanca.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán unas cuatro semanas”, declaró Trump al periódico británico Daily Mail sobre la duración de los ataques contra Irán.

Trump declaró a NBC News que prevé “que haya víctimas”, después de que el ejército anunciara tres bajas en sus filas, “pero al final será muy beneficioso para el mundo”, añadió el mandatario.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido nueve barcos de la Armada iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, explicó Trump en su red social Truth Social sobre el avance de los ataques. “Vamos a por el resto. ¡Pronto estarán en el fondo del mar también! En otro ataque, hemos destruido en gran parte su cuartel general naval”.

Ni Trump ni otros altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio; y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han aparecido en público desde el inicio de la guerra.