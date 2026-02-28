El Mundo

Estados Unidos e Israel bombardean a Irán, que responde con misiles por toda la región

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “de gran envergadura” contra Irán. Lea todo lo ocurrido hasta ahora.

Por AFP
Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. (-/AFP)







IránIsraelDonald TrumpEstados Unidosguerra
