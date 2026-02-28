El Mundo

Estados Unidos e Israel atacan a Irán

El Ministerio de Defensa de Israel anuncia un “ataque preventivo” contra Irán.

Por AFP
Esta imagen muestra una bandera israelí ondeando sobre el asentamiento israelí de Beit Romano (fuera de cuadro), con edificios palestinos al fondo, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel
Una bandera de Israel en un barrio. (HAZEM BADER/AFP)







