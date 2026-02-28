Estados Unidos e Israel atacan a Irán

Una bandera de Israel en un barrio.

Jerusalén, Indefinido. El Ministerio de Defensa de Israel anuncia un “ataque preventivo” contra Irán. Este sábado, se escuchan sirenas en Jerusalén, autoridades emiten “alerta extremadamente grave”.

Asimismo, periodistas de AFP informaron de que columnas de humo negro se aprecian sobre Teherán.

El gobierno de Israel declaró el estado de emergencia ante la expectativa de represalias de Irán mediante drones y misiles balísticos, informó CNN.

Según The New York Times, el ataque sería en conjunto entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos. El medio cita a fuentes oficiales de ambos países.

Noticias en desarrollo...