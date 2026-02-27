El Mundo

Alemania desaconseja ‘con toda urgencia’ hacer viajes a Israel

El Ministerio alemán de Asuntos Exteriores desaconsejó este viernes “con carácter de extrema urgencia” que sus ciudadanos viajen a Israel. ¿Por qué?

Por AFP
Esta imagen, tomada desde el Monte de los Olivos, muestra la mezquita de la Cúpula de la Roca en la Ciudad Vieja de Jerusalén y los rascacielos de la ciudad al fondo, el 22 de setiembre de 2025. Fotografía:
Esta imagen, tomada desde el Monte de los Olivos, muestra la mezquita de la Cúpula de la Roca en la Ciudad Vieja de Jerusalén y los rascacielos de la ciudad al fondo, el 22 de setiembre de 2025. Fotografía: (HAZEM BADER/AFP)







AlemaniaIsraelIrán
