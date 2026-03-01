Guerra con Irán: Trump promete venganza tras la muerte de tres militares de Estados Unidos

Donald Trump prometió vengar la muerte de tres soldados estadounidenses en Irán y lanzó un ultimátum a las fuerzas iraníes en medio de la ‘Operación Furia Épica’.

Palm Beach, Estados Unidos. Donald Trump prometió el domingo “vengar” la muerte de tres militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no “deponen sus armas”.

“Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. “Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”.

“Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura”, agregó.

Tres muertes confirmadas

Las fuerzas militares estadounidenses informaron el domingo de que tres militares murieron y cinco resultaron gravemente heridos en la operación contra Irán, las primeras bajas anunciadas por Estados Unidos en el marco de esa ofensiva.

Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos masivos contra la República Islámica de Irán y mataron a su líder supremo el sábado, y los ataques continuaron el domingo.

“Tres militares estadounidenses han muerto en combate y cinco están gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y traumatismos cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio”, indicó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

“La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados”, añadió en un comunicado en X.

El presidente Trump advirtió el sábado de que cabía esperar más muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.

La primera y breve reacción de un alto funcionario estadounidense provino del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

“La libertad nunca es gratis”, publicó en la red social X.

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que está bajo control del Partido Republicano de Trump, se dijo “desconsolado” por las bajas.

“No es necesario que muera ni un héroe estadounidense más por una decisión temeraria de ir a la guerra. El Congreso debe actuar esta semana para frenar a este presidente”, señaló Jeffries.

Las fuerzas aéreas y navales estadounidenses, junto con el ejército de Israel, están bombardeando intensamente Irán, y Trump ha dicho que el objetivo es destruir la capacidad militar del país.

En respuesta, Irán ha disparado misiles contra objetivos en Israel e instalaciones militares estadounidenses en toda la región.