El Mundo

Guerra con Irán: Trump promete venganza tras la muerte de tres militares de Estados Unidos

Presidente estadounidense prometió venganza y lanzó un ultimátum a las fuerzas iraníes en medio de la ‘Operación Furia Épica’

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump arremetió contra la sentencia que anuló sus aranceles.
Donald Trump prometió vengar la muerte de tres soldados estadounidenses en Irán y lanzó un ultimátum a las fuerzas iraníes en medio de la ‘Operación Furia Épica’. (KENNY HOLSTON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosIsraelIránGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.