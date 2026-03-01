El Mundo

Irán ataca bases militares de Estados Unidos e Israel con misiles y drones

Irán desata una lluvia de misiles contra bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Por AFP
Turistas se detienen cerca de las Etihad Towers en Abu Dabi el 1 de marzo de 2026. La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio.
Turistas se detienen cerca de las Etihad Towers en Abu Dabi el 1 de marzo de 2026. La campaña de represalias de Irán con misiles y drones en el Golfo ha dejado tres muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos desde su inicio. (RYAN LIM/AFP)







