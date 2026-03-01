Donald Trump reporta 48 líderes iraníes muertos en ataque: ‘Esto avanza rápidamente’

Una imagen tomada de un video difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026 muestra lo que éste describe como ataques a gran escala contra “el cuartel general del régimen terrorista iraní” en Teherán, el 1 de marzo.

Palm Beach, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra Irán iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel.

“Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente”, declaró Trump en una entrevista con Fox News.

Estados Unidos informó esta mañana que hundió un buque de la flota iraní en el golfo de Omán en el inicio de la ofensiva contra la república islámica.

“Una corbeta iraní de clase Jamaran fue alcanzada por las fuerzas estadounidenses al comienzo de la operación Furia Épica”, declaró el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado en X, utilizando el nombre oficial de la campaña estadounidense contra Irán.

“El buque se está hundiendo actualmente en el golfo de Omán, junto a un muelle de Chabahar (ciudad portuaria en el extremo sudeste de Irán)“, precisó.

Este domingo, Donald Trump también declaró que “hablará” con los dirigentes iraníes, pero sin precisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores, según una entrevista con The Atlantic difundida el domingo.

“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.

“La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”, añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”.